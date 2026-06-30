Banca Mondială renunță la țintele privind finanțarea climatică. Instituția va pune accent pe rezultatele investițiilor finanțate

Banca Mondială a decis să prelungească pe termen nelimitat cadrul său privind schimbările climatice, însă renunță la obiectivele referitoare la ponderea finanțărilor care trebuie să aibă impact climatic. Instituția susține că va muta accentul de la atingerea unor ținte procentuale către rezultatele concrete obținute prin proiectele finanțate.

Potrivit unui comunicat al instituției, Banca Mondială va continua cadrul de politici privind schimbările climatice, dar va elimina obiectivele care impuneau ca un anumit procent din finanțările acordate să genereze beneficii climatice.

Instituția a anunțat că va renunța la ținta de 45% privind proiectele cu beneficii climatice și la obiectivul de 35% prevăzut în Planul de Acțiune pentru Schimbări Climatice (Climate Change Action Plan).

În schimb, Banca Mondială afirmă că își va orienta activitatea către obținerea unor rezultate măsurabile în domeniul dezvoltării și că viitoarele proiecte legate de schimbările climatice vor fi stabilite în funcție de cererea statelor beneficiare, transmite France 24.

Decizia apare în contextul schimbării de politică a Statelor Unite privind schimbările climatice. Administrația președintelui Donald Trump și-a redus sprijinul pentru politicile climatice, a intensificat investițiile în combustibili fosili și a criticat obiectivele de finanțare verde.

În luna aprilie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut Băncii Mondiale să renunțe la țintele privind finanțarea climatică, susținând că acestea generează ineficiență, influențează deciziile economice și îndepărtează instituția de misiunea sa principală.

Statele Unite sunt cel mai mare acționar al Băncii Mondiale.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 aproximativ 48% din finanțările acordate de Grupul Băncii Mondiale au inclus beneficii climatice, ceea ce a însemnat aproximativ 50,8 miliarde de dolari.

Instituția precizează însă că va continua să raporteze nivelul emisiilor nete de gaze cu efect de seră și ponderea proiectelor care au impact asupra schimbărilor climatice, chiar dacă țintele procentuale nu vor mai fi obligatorii.

Activitatea Băncii Mondiale rămâne concentrată în principal asupra statelor în curs de dezvoltare, considerate cele mai puțin responsabile pentru încălzirea globală, dar printre cele mai afectate de efectele acesteia.

Finanțările climatice acordate de instituție includ împrumuturi pentru proiecte de energie regenerabilă, asistență tehnică pentru adaptarea la schimbările climatice și investiții în creșterea rezilienței zonelor expuse dezastrelor naturale.

În același timp, Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) continuă să susțină că schimbările climatice sunt provocate în mod incontestabil de activitatea umană, în special de arderea combustibililor fosili precum cărbunele, petrolul și gazele naturale.