Ministerul Finanțelor a împrumutat joi aproape 850 de milioane de lei. Cererea băncilor a depășit semnificativ oferta

Ministerul Finanțelor a atras joi 847,5 milioane de lei de la băncile comerciale printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu maturitate de 13 luni. Interesul investitorilor a fost ridicat, valoarea subscrierilor depășind cu mult suma pe care statul intenționa inițial să o împrumute.

Operațiunea face parte din programul de finanțare al statului pentru luna iunie, perioadă în care Ministerul Finanțelor și-a majorat semnificativ necesarul de împrumuturi comparativ cu luna precedentă.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor a împrumutat 847,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark.

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 700 de milioane de lei, însă băncile au depus oferte în valoare totală de peste 1,337 miliarde de lei, ceea ce arată un interes considerabil pentru titlurile emise de statul român.

Randamentul mediu acceptat la această licitație a fost de 6,25% pe an, iar obligațiunile au o maturitate reziduală de 13 luni.

Ministerul Finanțelor intenționează să continue atragerea de fonduri și vineri, când este programată o licitație suplimentară prin care statul urmărește să obțină încă 127,2 milioane de lei la același randament stabilit în cadrul operațiunii de joi.

Pentru luna iunie 2026, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de 7,6 miliarde de lei de la băncile comerciale.

La această sumă se poate adăuga încă 15% din valoarea adjudecată la licitațiile principale, prin intermediul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive destinate instrumentelor de tip benchmark.

Comparativ, în luna mai 2026, statul a avut în plan atragerea a doar 4,6 miliarde de lei. Astfel, necesarul de finanțare din iunie este mai mare cu aproximativ 3 miliarde de lei.

Potrivit prospectelor de emisiune, fondurile obținute sunt destinate refinanțării datoriei publice, rambursării anticipate a unor obligații existente și acoperirii deficitului bugetar.

În paralel cu activitatea de finanțare de pe piața internă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 11-12 iunie 2026 la mai multe reuniuni europene organizate la Luxemburg.

Agenda include reuniunea Eurogrup în format extins, reuniunea anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiții și întâlnirea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene, cunoscut sub numele de ECOFIN.

Ministerul Finanțelor a transmis că participarea la aceste reuniuni are loc într-un moment important pentru România, în care dialogul cu instituțiile europene este considerat esențial pentru menținerea stabilității finanțelor publice, protejarea fondurilor europene și susținerea investițiilor.

Instituția a precizat că în ultimele luni a urmărit consolidarea relației cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții, pentru ca România să își păstreze statutul de partener predictibil și să își continue angajamentele privind reducerea deficitului bugetar și susținerea investițiilor strategice.