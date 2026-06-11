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Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian. BNR a publicat datele oficiale

Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian. BNR a publicat datele oficiale

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 11 iunie 2026, 13:18
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 11 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a DST (Drepturi Speciale de Tragere).

Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian

Potrivit datelor anunțate de BNR, moneda europeană euro a fost cotată la 5,2390 lei. Dolarul american a avut un curs de 4,5422 lei, în timp ce francul elvețian a fost evaluat la 5,6794 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,0714 lei.

În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2318 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, iar 100 de forinți maghiari au avut valoarea de 1,4733 lei. Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2610 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei.

Totodată, dolarul canadian a fost cotat la 3,2506 lei, dolarul australian la 3,1787 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6276 lei. Dolarul singaporez a avut un curs de 3,5260 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost evaluat la 0,5797 lei.

În ceea ce privește monedele nordice, coroana daneză a fost cotată la 0,7009 lei, coroana norvegiană la 0,4776 lei, iar coroana suedeză la 0,4765 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a afișat un curs de 3,6483 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6702 lei, yenul japonez la 2,8294 lei pentru 100 de yeni, iar 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,2968 lei. Rupia indiană a avut un curs de 0,0474 lei, iar 100 de rupii indoneziene au fost cotate la 0,0253 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,1787
Dolarul canadian CAD 3,2506
Francul elvețian CHF 5,6794
Coroana cehă CZK 0,2165
Coroana daneză DKK 0,7009
Lira egipteană EGP 0,0874
Euro EUR 5,2390
Lira sterlină GBP 6,0714
100 forinți maghiari HUF 1,4733
100 yeni japonezi JPY 2,8294
Leul moldovenesc MDL 0,2610
Coroana norvegiană NOK 0,4776
Zlotul polonez PLN 1,2318
Rubla rusească RUB 0,0632
Coroana suedeză SEK 0,4765
Lira turcească TRY 0,0982
Dolarul american USD 4,5422
Randul sud-african ZAR 0,2751
Realul brazilian BRL 0,8764
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6702
Rupia indiană INR 0,0474
100 woni sud-coreeni KRW 0,2968
Peso-ul mexican MXN 0,2611
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6276
Dinarul sârbesc RSD 0,0446
Hryvna ucraineană UAH 0,1012
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2368
Bahtul thailandez THB 0,1378
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5797
Shekelul israelian ILS 1,5335
100 rupii indoneziene IDR 0,0253
Pesoul filipinez PHP 0,0741
100 coroane islandeze ISK 3,6483
Ringgitul malaysian MYR 1,1166
Dolarul singaporez SGD 3,5260
Gramul de aur XAU 597,8799
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,1926

Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat modificări minore în ședința din 11 iunie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

La ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34%, iar cea la o săptămână (1W) a coborât de la 5,43% la 5,42%. Ratele pentru scadențele T/N, 1 lună (1M), 3 luni (3M), 6 luni (6M) și 12 luni (12M) au rămas nemodificate, la 5,35%, 5,47%, 5,54%, 5,58%, respectiv 5,64%.

În cazul ROBOR, singura modificare a fost la scadența de o lună (1M), care a scăzut ușor de la 5,76% la 5,75%. Dobânzile O/N, T/N, 1W, 3M, 6M și 12M s-au menținut la nivelurile din ziua anterioară, respectiv 5,63%, 5,63%, 5,71%, 5,84%, 5,91% și 5,97%.

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
11.06.2026 5,34 5,35 5,42 5,47 5,54 5,58 5,64 5,63 5,63 5,71 5,75 5,84 5,91 5,97
10.06.2026 5,35 5,35 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64 5,63 5,63 5,71 5,76 5,84 5,91 5,97
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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