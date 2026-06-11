Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian. BNR a publicat datele oficiale

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 11 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a DST (Drepturi Speciale de Tragere).

Potrivit datelor anunțate de BNR, moneda europeană euro a fost cotată la 5,2390 lei. Dolarul american a avut un curs de 4,5422 lei, în timp ce francul elvețian a fost evaluat la 5,6794 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,0714 lei.

În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2318 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, iar 100 de forinți maghiari au avut valoarea de 1,4733 lei. Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2610 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei.

Totodată, dolarul canadian a fost cotat la 3,2506 lei, dolarul australian la 3,1787 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6276 lei. Dolarul singaporez a avut un curs de 3,5260 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost evaluat la 0,5797 lei.

În ceea ce privește monedele nordice, coroana daneză a fost cotată la 0,7009 lei, coroana norvegiană la 0,4776 lei, iar coroana suedeză la 0,4765 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a afișat un curs de 3,6483 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6702 lei, yenul japonez la 2,8294 lei pentru 100 de yeni, iar 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,2968 lei. Rupia indiană a avut un curs de 0,0474 lei, iar 100 de rupii indoneziene au fost cotate la 0,0253 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei) Dolarul australian AUD 3,1787 Dolarul canadian CAD 3,2506 Francul elvețian CHF 5,6794 Coroana cehă CZK 0,2165 Coroana daneză DKK 0,7009 Lira egipteană EGP 0,0874 Euro EUR 5,2390 Lira sterlină GBP 6,0714 100 forinți maghiari HUF 1,4733 100 yeni japonezi JPY 2,8294 Leul moldovenesc MDL 0,2610 Coroana norvegiană NOK 0,4776 Zlotul polonez PLN 1,2318 Rubla rusească RUB 0,0632 Coroana suedeză SEK 0,4765 Lira turcească TRY 0,0982 Dolarul american USD 4,5422 Randul sud-african ZAR 0,2751 Realul brazilian BRL 0,8764 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6702 Rupia indiană INR 0,0474 100 woni sud-coreeni KRW 0,2968 Peso-ul mexican MXN 0,2611 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6276 Dinarul sârbesc RSD 0,0446 Hryvna ucraineană UAH 0,1012 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2368 Bahtul thailandez THB 0,1378 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5797 Shekelul israelian ILS 1,5335 100 rupii indoneziene IDR 0,0253 Pesoul filipinez PHP 0,0741 100 coroane islandeze ISK 3,6483 Ringgitul malaysian MYR 1,1166 Dolarul singaporez SGD 3,5260 Gramul de aur XAU 597,8799 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,1926

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat modificări minore în ședința din 11 iunie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

La ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34%, iar cea la o săptămână (1W) a coborât de la 5,43% la 5,42%. Ratele pentru scadențele T/N, 1 lună (1M), 3 luni (3M), 6 luni (6M) și 12 luni (12M) au rămas nemodificate, la 5,35%, 5,47%, 5,54%, 5,58%, respectiv 5,64%.

În cazul ROBOR, singura modificare a fost la scadența de o lună (1M), care a scăzut ușor de la 5,76% la 5,75%. Dobânzile O/N, T/N, 1W, 3M, 6M și 12M s-au menținut la nivelurile din ziua anterioară, respectiv 5,63%, 5,63%, 5,71%, 5,84%, 5,91% și 5,97%.