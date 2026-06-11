Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian. BNR a publicat datele oficiale
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 11 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a DST (Drepturi Speciale de Tragere).
Curs valutar joi, 11 iunie. Cât valorează astăzi euro, dolarul și francul elvețian
Potrivit datelor anunțate de BNR, moneda europeană euro a fost cotată la 5,2390 lei. Dolarul american a avut un curs de 4,5422 lei, în timp ce francul elvețian a fost evaluat la 5,6794 lei. Lira sterlină a ajuns la 6,0714 lei.
În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2318 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, iar 100 de forinți maghiari au avut valoarea de 1,4733 lei. Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2610 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei.
Totodată, dolarul canadian a fost cotat la 3,2506 lei, dolarul australian la 3,1787 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6276 lei. Dolarul singaporez a avut un curs de 3,5260 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost evaluat la 0,5797 lei.
În ceea ce privește monedele nordice, coroana daneză a fost cotată la 0,7009 lei, coroana norvegiană la 0,4776 lei, iar coroana suedeză la 0,4765 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a afișat un curs de 3,6483 lei.
Renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6702 lei, yenul japonez la 2,8294 lei pentru 100 de yeni, iar 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,2968 lei. Rupia indiană a avut un curs de 0,0474 lei, iar 100 de rupii indoneziene au fost cotate la 0,0253 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1787
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2506
|Francul elvețian
|CHF
|5,6794
|Coroana cehă
|CZK
|0,2165
|Coroana daneză
|DKK
|0,7009
|Lira egipteană
|EGP
|0,0874
|Euro
|EUR
|5,2390
|Lira sterlină
|GBP
|6,0714
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4733
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8294
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2610
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4776
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2318
|Rubla rusească
|RUB
|0,0632
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4765
|Lira turcească
|TRY
|0,0982
|Dolarul american
|USD
|4,5422
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2751
|Realul brazilian
|BRL
|0,8764
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6702
|Rupia indiană
|INR
|0,0474
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,2968
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2611
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6276
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1012
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2368
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1378
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5797
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5335
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0253
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0741
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6483
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1166
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5260
|Gramul de aur
|XAU
|597,8799
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,1926
Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat modificări minore în ședința din 11 iunie 2026, comparativ cu ziua precedentă.
La ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34%, iar cea la o săptămână (1W) a coborât de la 5,43% la 5,42%. Ratele pentru scadențele T/N, 1 lună (1M), 3 luni (3M), 6 luni (6M) și 12 luni (12M) au rămas nemodificate, la 5,35%, 5,47%, 5,54%, 5,58%, respectiv 5,64%.
În cazul ROBOR, singura modificare a fost la scadența de o lună (1M), care a scăzut ușor de la 5,76% la 5,75%. Dobânzile O/N, T/N, 1W, 3M, 6M și 12M s-au menținut la nivelurile din ziua anterioară, respectiv 5,63%, 5,63%, 5,71%, 5,84%, 5,91% și 5,97%.
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|11.06.2026
|5,34
|5,35
|5,42
|5,47
|5,54
|5,58
|5,64
|5,63
|5,63
|5,71
|5,75
|5,84
|5,91
|5,97
|10.06.2026
|5,35
|5,35
|5,43
|5,47
|5,54
|5,58
|5,64
|5,63
|5,63
|5,71
|5,76
|5,84
|5,91
|5,97
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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