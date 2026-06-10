Ce ascund băncile românești? Daniel Zamfir vrea despăgubiri rapide pentru românii cu credite

Senatorul Daniel Zamfir a anunțat depunerea în Parlament a unui proiect legislativ care urmărește instituirea unui mecanism de compensare pentru consumatorii de credite care au fost prejudiciați pe parcursul derulării contractelor bancare. Inițiativa prevede obligația instituțiilor de credit de a recalcula sumele datorate și de a restitui eventualele prejudicii constatate.

Daniel Zamfir a explicat că proiectul vizează situațiile în care autorități ale statului, precum Consiliul Concurenței sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, stabilesc existența unor prejudicii produse clienților băncilor.

„În situația în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenței sau ANPC constată că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale, prin aplicarea unei formule de calcul revizuită, tuturor contractelor, și să restituie prejudiciul în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului”, a declarat liderul grupului PSD din Senat.

Senatorul a precizat că termenul de 45 de zile se aplică tuturor instituțiilor de credit vizate de astfel de decizii și a lansat un apel către parlamentarii din toate formațiunile politice pentru susținerea proiectului.

„Îi invit pe toți parlamentarii de la toate partidele politice să îl semneze și să-l susțină, pentru că, așa cum am spus-o și în cazul legii dării în plată, proiectul de lege nu are culoare politică.”

În timpul unei conferințe de presă, Daniel Zamfir a readus în atenție concluziile formulate în 2019, atunci când a condus comisia parlamentară de anchetă referitoare la evoluția indicelui ROBOR.

Potrivit senatorului, concluziile de atunci ar fi susținute de investigațiile desfășurate ulterior de Consiliul Concurenței. „Am constatat de atunci că ROBOR este manipulat și am solicitat Guvernului, care a și emis o ordonanță de urgență prin care mecanismul a fost corectat.”

Acesta a susținut că introducerea indicelui IRCC a reprezentat o schimbare importantă în modul de referință pentru calculul dobânzilor variabile. „S-a trecut la acel IRCC, indicele care era stabilit în baza tranzacțiilor efective și nu a cotațiilor, așa cum s-a întâmplat cu ROBOR”.

Daniel Zamfir a afirmat că există suficiente argumente pentru a considera că indicele ROBOR a fost influențat într-un mod care a afectat costurile suportate de debitorii cu credite. În opinia senatorului PSD, efectul direct al acestei situații a fost creșterea sumelor achitate de clienți către bănci.

„Mie mi se pare fără echivoc faptul că indicele ROBOR a fost manipulat. Fiind manipulat, înseamnă că oamenii au plătit niște dobânzi mai mari decât cele legale”,

De asemenea, senatorul consideră că toate sumele încasate suplimentar trebuie returnate consumatorilor. „Banii pe care i-au luat în plus de la consumatori trebuie să-i ramburseze 100%”.

Daniel Zamfir a mai precizat că măsurile de compensare ar trebui aplicate tuturor instituțiilor bancare care au încălcat legea, indiferent dacă sunt controlate de stat sau de capital privat. „Nu avem niciun motiv să facem vreo diferență între bancă de stat și bancă cu capital privat.”

Proiectul legislativ introduce și un regim de sancțiuni pentru băncile care nu pun în aplicare măsurile de compensare prevăzute de lege. „Dacă nu vor să se conformeze legii, vor primi o amendă de 1% pe cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior.”

Senatorul a transmis și un mesaj instituțiilor care ar putea alege să conteste măsurile în instanță. „Dacă băncile doresc să ajungă în instanță, îi avertizez public că acest lucru ar însemna plata unui cuantum mult mai mare a despăgubirilor.”

Totodată, acesta a susținut că aplicarea rapidă a mecanismului de compensare ar reprezenta cea mai eficientă variantă pentru soluționarea situației. „E limpede: oamenii au fost înșelați și trebuie să fie despăgubiți.”

Textul inițiativei legislative stabilește că legea reglementează mecanismul de compensare a consumatorilor de credit în situațiile în care, ca urmare a aplicării unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori de calcul ale dobânzilor, debitorii au fost prejudiciați pe parcursul executării contractelor.

Conform prevederilor propuse, instituțiile de credit vor avea obligația ca, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării formulate de debitor, să recalculeze obligațiile acestuia prin corectarea indicelui afectat și, acolo unde este necesar, prin înlocuirea sa cu un indice corectat. În urma recalculării, băncile vor trebui să restituie prejudiciul rezultat.

Proiectul mai prevede că nerespectarea obligațiilor instituite de lege constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior de instituția de credit considerată responsabilă.