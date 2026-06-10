Rabla 2026. Regulă nouă pentru cumpărarea unei mașini cu ajutor de la stat. Cine mai primește voucher

Programul Rabla 2026 vine cu o modificare fără precedent. Pentru prima dată de la lansarea schemei de finanțare, statul va acorda ecotichete doar pentru anumite mașini noi, în funcție de țara în care sunt fabricate. Noua condiție apare în proiectul de ghid pregătit de Ministerul Mediului și ar putea restrânge semnificativ lista modelelor eligibile.

Autoritățile pregătesc lansarea Programului Rabla 2026, iar noul ghid aduce o schimbare importantă pentru cei care intenționează să își cumpere o mașină nouă cu sprijin financiar de la stat. Dacă documentul aflat în consultare publică va fi aprobat înainte de schimbarea Guvernului, programul ar putea deveni operațional chiar în această lună.

Spre deosebire de edițiile anterioare, criteriile de eligibilitate nu vor mai viza doar nivelul emisiilor sau tipul de motorizare. Pentru prima dată, va conta și locul în care este produs automobilul.

Potrivit proiectului elaborat de Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), vor putea beneficia de finanțare doar vehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state care au acorduri comerciale și industriale speciale cu Uniunea Europeană.

Programul rămâne destinat exclusiv persoanelor fizice, la fel ca în anul precedent.

Noul ghid definește autovehiculul eligibil drept „orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau motocicletă, fabricat/ă în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state care fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană și pentru care există reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc”.

Astfel, vor putea fi finanțate inclusiv automobile produse de Dacia în Maroc sau Turcia, dar și modele fabricate în Marea Britanie sau Elveția de alți constructori auto.

Documentul arată că această modificare a fost introdusă după consultări cu Consiliul Concurenței, autoritățile analizând compatibilitatea noilor reguli cu legislația europeană privind concurența, ajutoarele de stat și libera circulație a mărfurilor.

În acest context, AFM a solicitat clarificări oficiale privind impactul unei astfel de condiții de eligibilitate.

„Administrația Fondului pentru Mediu a solicitat comunicarea punctului de vedere cu privire la compatibilitatea unei asemenea condiții de eligibilitate cu normele naționale și europene în materia concurenței, ajutorului de stat și liberei circulații a mărfurilor, precum și cu privire la eventualele implicații de natură concurențială ori de compatibilitate cu dreptul Uniunii Europene generate de introducerea unei asemenea prevederi în ghidul de finanțare”.

La fel ca în edițiile anterioare, autovehiculele diesel nu vor putea beneficia de finanțare.

Ghidul menține eligibilitatea pentru următoarele tipuri de propulsie:

„propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), hibrid, plug-in hibrid, pur electric, cu pilă de combustie cu hidrogen, inclusiv autovehiculele DRIVE-TEST/DEMO care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. d)”.

În cazul vehiculelor plug-in hybrid, nivelul emisiilor nu trebuie să depășească 80 g CO₂/km conform standardului WLTP.

Pentru mașinile de tip Demo sau Drive-Test sunt impuse condiții suplimentare. Acestea trebuie să aibă o vechime de maximum șase luni de la prima înmatriculare și un rulaj de cel mult 6.000 de kilometri.

Proiectul stabilește și un plafon maxim al valorii de achiziție. Astfel, prin Programul Rabla vor putea fi cumpărate doar vehicule cu un preț de cel mult 70.000 de euro.

Prin această limitare sunt excluse numeroase modele premium și de lux, inclusiv unele automobile electrice cu emisii zero care depășesc pragul stabilit de autorități.

Beneficiarii aprobați vor avea la dispoziție 60 de zile pentru finalizarea achiziției după validarea dosarului de către AFM.

Bugetul Programului Rabla a fost majorat în acest an la 400 de milioane de lei, conform celor mai recente informații comunicate de Ministerul Finanțelor.

Cu toate acestea, valorile ecotichetelor rămân identice cu cele acordate anul trecut.

Persoanele fizice eligibile vor putea primi:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hybrid;

12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC.

Noua regulă privind originea vehiculelor reprezintă cea mai importantă modificare adusă Programului Rabla din ultimii ani și ar putea influența semnificativ opțiunile românilor care intenționează să își schimbe mașina cu ajutorul finanțării de la stat.