Topul mașinilor cumpărate de români în mai 2026. Înmatriculările de mașini electrice au explodat cu 88%. Mărcile noi din top

Înmatriculările de autoturisme noi din România au crescut cu 7% în mai 2026, atingând 11.136 de unități, conform datelor APIA. Deși piața generală pe primele cinci luni scade cu 10%, segmentul mașinilor pur electrice a explodat cu 88%. Dacia Duster rămâne lider absolut, în timp ce branduri asiatice precum MG și BYD își fac loc spectaculos în topul preferințelor românilor.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a dat publicității datele preliminare privind înmatriculările de autovehicule din România pentru luna mai 2026. Pe baza cifrelor oficiale furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), piața de autoturisme noi a înregistrat o creștere solidă de +7% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, atingând un volum total de 11.136 de unități înmatriculate.

Această dinamică pozitivă lunară vine într-un context general de calibrare a pieței pe termen lung, având în vedere că analiza primelor cinci luni ale anului în curs indică o contracție generală a pieței de autoturisme cu -10% față de perioada similară din 2025.

Cu toate acestea, performanța din luna mai demonstrează o revitalizare puternică a interesului cumpărătorilor, alimentată în special de apetitul crescut pentru vehiculele verzi.

Segmentul autoturismelor cu emisii reduse devine motorul principal de creștere al industriei auto din România.

Creșterea spectaculoasă de +88% pe zona mașinilor 100% pur electrice (BEV) confirmă o schimbare structurală în preferințele de achiziție, volumul total ajungând la 797 de unități introduse în circulație doar în luna mai.

De asemenea, întregul ecosistem de vehicule electrificate (care include atât modelele pur electrice, cât și pe cele plug-in hybrid și full hybrid) a marcat un avans de +32% față de luna mai 2025.

Această evoluție sugerează o adaptare rapidă a clienților la noile tehnologii și o orientare strategică spre eficientizarea consumului și sustenabilitate.

O analiză detaliată a structurii pieței pe mărci relevă poziția de lider de necontestat a constructorului autohton Dacia, care a înmatriculat în luna mai 2.132 de unități. Poziția a doua este adjudecată de Toyota, cu 1.139 de unități, urmată îndeaproape de Skoda (910 unități) și Volkswagen (811 unități).

O dinamică extrem de interesantă este reprezentată de pătrunderea puternică în top 10 a noilor jucători globali axați pe propulsii moderne, precum MG (477 unități) și BYD (459 unități), depășind mărci cu tradiție precum Hyundai, Ford sau Renault.

Top 10 Înmatriculări pe Mărci (Mai 2026)

DACIA – 2.132 unități TOYOTA – 1.139 unități SKODA – 910 unități VOLKSWAGEN – 811 unități MG – 477 unități BYD – 459 unități HYUNDAI – 435 unități FORD – 427 unități MERCEDES-BENZ – 407 unități RENAULT – 389 unități

Restul mărcilor: 3.550 unități

TOTAL: 11.136 unități

În ceea ce privește clasamentul pe modele, SUV-ul Dacia Duster își consolidează statutul de bestseller național, înregistrând 979 de exemplare înmatriculate într-o singură lună – la o distanță uriașă de următorul clasat, Toyota Corolla (445 de unități).

Pe podium se menține și Dacia Logan cu 436 de unități, fiind urmată extrem de aproape de noul model Dacia Bigster, care bifează un debut remarcabil pe piața locală cu 396 de unități înmatriculate.

Top 10 Înmatriculări pe Modele (Mai 2026)

DACIA Duster – 979 unități TOYOTA Corolla – 445 unități DACIA Logan – 436 unități DACIA Bigster – 396 unități SKODA Octavia – 379 unități MG ZS – 245 unități DACIA Sandero – 238 unități HYUNDAI Tucson – 223 unități TOYOTA Yaris Cross – 213 unități FORD Puma – 170 unități

Restul modelelor: 7.412 unități

TOTAL: 11.136 unități

Reprezentanții APIA precizează că în zilele următoare va fi lansat formatul extins al acestei analize. Realizat cu ajutorul platformei dinamice de raportare CarS, raportul complet va detalia evoluțiile specifice pe clase de vehicule, tipuri detaliate de motorizări și mărci, oferind o privire de ansamblu atât pentru luna mai, cât și pentru întregul istoric al anului 2026.