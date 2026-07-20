EXCLUSIV. Producătorii auto din China au intrat în forță pe piața românească. Gabriel Dogaru: Cumpărătorii au deschis brațele către mărcile acestea

Piața auto din România traversează o schimbare importantă, odată cu intrarea accelerată a producătorilor chinezi. În cadrul ediției de luni, 20 iulie, a podcastului „Picătura de business”, jurnalistul auto Gabriel Dogaru a analizat extinderea unor mărci precum BYD, MG și Chery pe piața din România și din Uniunea Europeană, explicând că fenomenul poate fi descris drept o adevărată „invazie” prin numărul mare de branduri care au apărut într-un timp foarte scurt.

Potrivit explicațiilor oferite de jurnalistul auto în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, surpriza nu este reprezentată doar de prezența constructorilor chinezi, ci mai ales de ritmul în care aceștia au ajuns pe piața locală.

În urmă cu doi sau trei ani, mărcile chinezești își făceau loc în țări precum Germania, Spania și Italia, în timp ce România părea ocolită. Mulți considerau că piața auto românească este prea modestă pentru a reprezenta o prioritate pentru producătorii din China și că sosirea acestora va întârzia.

Situația s-a schimbat însă rapid, iar într-o perioadă scurtă au început să apară succesiv tot mai multe mărci. Cel mai mare producător auto din China, BYD, a ales să intre în România prin înființarea unei companii naționale de vânzări și dezvoltarea propriei rețele locale.

Ulterior, și Chery și-a făcut intrarea pe piața românească, alegând să colaboreze cu importatori pentru fiecare dintre mărcile sale. În același timp, numărul producătorilor chinezi prezenți în România continuă să crească.

„Am putea să-i spunem invazie pentru că ne-am trezit cu ei brusc și sunt mulți. Când spun mulți, mă refer în primul rând la numărul de mărci, de firme care au venit la noi în țară. A fost cumva o surpriză pentru că vreo 2-3 ani așa îi vedeam că merg prin Germania, merg pe acolo prin Spania, Italia. Ne întrebam cu toții ce se întâmplă, de ce nu vin chinezii în România. Toată lumea a presupus că piața e așa mai modestă aici în România și o să ne ocolească, o să așteptăm noi mult și bine până vin ei. La un moment dat, brusc, au apărut. Când unii, când alții, când ceilalți și, iată, cel mai mare producător din China a venit cu rețeaua proprie, deci a făcut aici companie națională de vânzări. Vorbesc despre BYD. După aia au venit cei de la Sherry, care și-au găsit importatori pentru fiecare marcă și-a ales un importator, deci vin și vin tot mai mulți. Din punct de vedere al numărului de mașini vândute, la fel, lucrurile au evoluat, pentru că în primele luni părea că nu se întâmplă nimic. Cred că oamenii, cumpărătorii din România, au avut un pic nevoie de încredere sau știu eu, au stat și au citit un pic ce se întâmplă cu asta și dintr-o dată au început să crească”, a explicat Gabriel Dogaru.

Evoluția nu s-a văzut imediat și în volumele de vânzări. În primele luni de la lansare, interesul cumpărătorilor a fost redus, iar piața nu părea să reacționeze semnificativ. Explicația este că mulți români au avut nevoie de timp pentru a căpăta încredere în aceste automobile și pentru a se informa înainte de a lua o decizie de achiziție.

„Acum avem o cotă de piață care a crescut, o cotă de piață a mărților chinezești în ansamblu, că și aici sunt nuanțe, bineînțeles, lumea compară cota lor de piață și spune, vai ce mare este, că se apropie de 10%, n-a stat nimeni să compare cu cota de piață a mărților franceze, de exemplu. Dacă ar sta să le adune pe toate, lucrurile ar fi deja mult mai dezechilibrate. Dar, într-adevăr, e o invazie. Au venit, nu sunt extrem de mulți, dar sunt multe mărci dintr-o dată și ce e mai important este că cumpărătorii au deschis brațele către mărcile astea, au depășit pragul ăla de încredere”, a conchis jurnalistul auto.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.