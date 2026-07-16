UE ia în calcul taxe vamale mai mari pentru mașinile produse în China. Măsura ar putea schimba regulile pentru constructorii auto

Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea majorării taxelor vamale aplicate mașinilor produse în China, pentru a crește presiunea asupra constructorilor auto chinezi și a-i încuraja să încheie parteneriate cu producătorii europeni, precum Volkswagen. Propunerea aparține ministrului Economiei din landul german Saxonia, Dirk Panter.

Oficialul german consideră că o creștere a taxelor vamale la nivelul Uniunii Europene ar putea reprezenta un instrument de negociere pentru industria auto europeană, conform Reuters.

„Este necesar să luăm în considerare impunerea la nivelul UE a unor taxe vamale mai ridicate maşinilor produse în China”, a declarat Dirk Panter, într-un interviu acordat publicaţiei germane Bild.

Declarațiile lui Panter vin într-un moment în care Volkswagen analizează măsuri ample de restructurare. Compania a avertizat că ar putea închide patru dintre fabricile sale din Germania în următorii ani, inclusiv uzina din Zwickau, situată în landul Saxonia, unde sunt produse vehicule electrice, dacă nu va identifica o soluție alternativă.

În acest context, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că una dintre variantele analizate este producerea în Europa a unor modele dezvoltate de constructorii auto chinezi. De asemenea, acesta a prezentat posibilitatea încheierii unor parteneriate cu producători din China.

Dirk Panter susține că o societate mixtă în Saxonia ar putea schimba poziția de negociere a industriei europene. Potrivit acestuia, dacă un astfel de parteneriat ar permite evitarea taxelor vamale europene, acesta ar deveni un avantaj important în negocierile dintre companiile europene și cele chineze.

„Dacă o societate mixtă în Saxonia ar putea ajuta la evitarea taxelor vamale europene, ar fi un atu care ne-ar permite să negociem dintr-o poziţie complet diferită”, a explicat Panter.

Între timp, constructorii auto chinezi, inclusiv BYD, își extind constant cota de piață în Europa. Creșterea este susținută și de popularitatea modelelor hibride plug-in, care nu sunt vizate de actualele taxe vamale aplicate vehiculelor electrice produse în China.

Ministrul Economiei din Saxonia afirmă că producătorii auto chinezi nu vor fi excluși de pe piața europeană, însă consideră că accesul la această piață ar trebui să fie însoțit de investiții locale, creare de valoare și locuri de muncă în Europa.

Propunerea apare într-o perioadă dificilă pentru industria auto germană. Sectorul se confruntă cu o cerere slabă pe piața europeană, cu impactul taxelor vamale impuse de Statele Unite și cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor auto din China.