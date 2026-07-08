Vânzările de mașini din China au scăzut pentru a noua lună consecutiv. Cererea internă slăbește, în timp ce exporturile continuă să crească

Piața auto din China și-a extins declinul în luna iunie, într-o evoluție care pune presiune asupra producătorilor auto străini ce încearcă să își redreseze afacerile pe cea mai mare piață auto din lume. În același timp, exporturile de automobile chineze au continuat să crească puternic.

Potrivit datelor publicate miercuri de Asociația Producătorilor Chinezi de Autoturisme (CPCA), vânzările de automobile din China au scăzut cu 23% în ritm anual în iunie, până la 1,602 milioane de vehicule. Aceasta este a noua lună consecutivă de scădere a vânzărilor, conform DPA.

În contrast, exporturile auto ale Chinei au înregistrat o creștere anuală de aproximativ 82% în luna iunie. Producătorii chinezi au livrat pe piețele externe peste 877.000 de vehicule, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost vehicule cu forme noi de energie (NEV), categorie care include automobilele electrice (EV) și hibridele plug-in.

Datele înregistrate de Asociația Producătorilor Chinezi de Autoturisme mai arată că exporturile de vehicule NEV au crescut cu peste 150% în luna iunie.

Asociația explică faptul că declinul pieței interne este determinat de reducerea vânzărilor de automobile cu motoare cu combustie internă, pe fondul majorării prețului petrolului. Totodată, tot mai mulți șoferi renunță la vehiculele cu motoare convenționale în favoarea celor electrice. În aceste condiții, CPCA apreciază că dezvoltarea industriei auto chineze este susținută în prezent de electrificare și de creșterea exporturilor.

Șeful CPCA, Cui Dongshu, a declarat că, deși piața vehiculelor electrice continuă să crească pe segmentul premium, presiunile se intensifică în cazul automobilelor accesibile, din segmentul entry-level.

Potrivit analiștilor citați de sursa menționată, declinul prelungit al pieței auto reflectă diferența tot mai mare dintre ritmul de creștere al economiei chineze și cererea consumatorilor pentru produse cu valoare ridicată, precum automobilele.

Chiar dacă autoritățile de la Beijing și-au propus pentru acest an o creștere a produsului intern brut cuprinsă între 4,5% și 5%, cererea de autoturisme este afectată de scăderea încrederii consumatorilor, reducerea subvențiilor și maturizarea unei piețe care, după ani de expansiune rapidă, înregistrează acum o încetinire.