Băncile din zona euro vor trece printr-o schimbare semnificativă. BCE le-a dat termen de patru luni: Trebuie să prioritizeze protejarea sistemelor

Banca Centrală Europeană (BCE) a acordat băncilor din zona euro un termen de patru luni pentru a elabora planuri destinate contracarării amenințărilor cibernetice generate de inteligența artificială, considerate un risc pentru încrederea în sistemul financiar și pentru funcționarea serviciilor de plată.

Potrivit experților în securitate cibernetică, noile modele lingvistice mari (LLM), precum Mythos dezvoltat de Anthropic, creează provocări importante pentru industria bancară și pentru infrastructura sa tehnologică. Aceste riscuri au determinat autoritățile de reglementare și instituțiile de supraveghere din întreaga lume să emită o serie de avertismente, conform Reuters.

În scrisoarea transmisă conducerii băncilor, Banca Centrală Europeană atrage atenția că aceste evoluții pot avea consecințe majore asupra confidențialității, integrității și rezilienței informațiilor, precum și asupra sistemelor de tehnologia informației și comunicațiilor (ICT). Instituția le solicită băncilor să acorde prioritate protejării sistemelor conectate la internet și a altor active tehnologice expuse, inclusiv a celor dezvoltate de furnizori terți și a componentelor software open-source. Totodată, acestea sunt îndemnate să accelereze remedierea vulnerabilităților și să consolideze monitorizarea sistemelor.

„Aceste evoluţii au implicaţii potenţiale profunde pentru confidenţialitatea, integritatea şi rezilienţa informaţiilor băncilor şi a sistemelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (ICT). Băncile trebuie să prioritizeze protejarea sistemelor conectate la internet şi altor active tehnologice expuse, inclusiv părţi terţe care dezvoltă programe informatice şi componente open-source, în timp ce accelerează rezolvarea vulnerabilităţilor şi întăresc monitorizarea”, a transmis BCE.

BCE le cere, de asemenea, creditorilor să își modernizeze infrastructura tehnologică, să își îmbunătățească capacitățile de apărare cibernetică și să își consolideze mecanismele de gestionare a crizelor, de redresare și de schimb de informații.

Instituțiile bancare trebuie să prezinte aceste planuri până la data de 31 octombrie. Pentru a le permite să aloce mai multe resurse acestui proces, BCE a decis să amâne o analiză separată privind inteligența artificială și a anunțat că ar putea ajusta programul inspecțiilor și al altor activități de supraveghere.

În paralel cu scrisoarea BCE, Comitetul european pentru risc sistemic (ESRB) a publicat un avertisment în care subliniază că perturbările cibernetice de amploare ar putea afecta încrederea publicului în instituțiile financiare și i-ar putea determina pe clienți să renunțe la serviciile companiilor considerate mai puțin sigure.