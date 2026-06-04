Digi România și SRI semnează un acord de până la 196 de milioane de euro pentru infrastructură AI și centru de date în securitate cibernetică

Digi România și SRI au semnat un acord de până la 196 milioane euro pentru un centru de date și o platformă AI de securitate cibernetică. Proiectul urmărește evaluarea modelelor LLM pentru protecție digitală avansată.

Compania de telecomunicații Digi România a anunțat semnarea unui acord-cadru cu Serviciul Român de Informații (SRI). Valoarea acestuia poate ajunge până la 196 de milioane de euro și vizează dezvoltarea unui centru de date, precum și a unei platforme integrate dedicate evaluării modelelor de inteligență artificială de tip LLM, cu aplicații în domeniul securității cibernetice.

Potrivit informațiilor transmise pieței printr-un raport al companiei-mamă Digi Communications, proiectul va fi implementat etapizat pe parcursul a patru ani și va include atât componente hardware, cât și software. Inițiativa este derulată în cadrul programului SAFE / Readiness 2030.

Compania a precizat că acordul-cadru acoperă furnizarea întregii infrastructuri necesare, de la echipamente până la soluții software, și că acesta a fost notificat investitorilor printr-un raport curent publicat pe Bursa de Valori București.

Anunțul apare într-un context în care proiectele care îmbină infrastructura de centre de date cu dezvoltarea și testarea modelelor de inteligență artificială au o importanță tot mai mare în domeniul securității cibernetice. În acest caz, rolul companiei Digi România este acela de a furniza infrastructura și componentele tehnologice necesare implementării proiectului derulat în cadrul programului SAFE / Readiness 2030.

Raportul nu oferă, în această etapă, informații suplimentare privind calendarul livrărilor, structura detaliată a investițiilor sau specificațiile tehnice ale platformei destinate evaluării modelelor de inteligență artificială.

Digi România, companie deținută de Digi Communications, este lider pe piața serviciilor de internet fix și televiziune din România, unde controlează peste 70% din fiecare dintre aceste segmente. Compania a fost înființată în anul 1996 de omul de afaceri Zoltán Teszári, inițial sub denumirea Romanian Cable System (RCS), ulterior devenind RCS & RDS, iar în prezent fiind cunoscută sub brandul DIGI.

În ceea ce privește poziția pe piață, compania deține o cotă de 70,7% la internet fix la nivel național, majoritatea clienților fiind conectați prin rețele de fibră optică. Pe segmentul de televiziune pay-TV, DIGI este lider incontestabil, cu o cotă de piață de 73,8%. În zona de telefonie mobilă, compania are cel mai mare portofoliu de abonați persoane fizice, cu o cotă de 43,5%, potrivit datelor ANCOM.

Modelul său de business este construit în jurul unor prețuri competitive și al unor pachete de servicii accesibile, strategie care a contribuit semnificativ la extinderea rapidă a bazei de clienți și la consolidarea poziției de lider pe piața de telecomunicații din România.

Serviciul Român de Informații este principalul serviciu de informații al României, care se ocupă de strângerea, analizarea și folosirea informațiilor obținute din interiorul țării. Scopul său este să identifice din timp, să prevină și să contracareze amenințările la adresa securității naționale, așa cum sunt ele definite prin lege.

SRI face parte din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Rolul său, stabilit prin Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, este de a contribui, împreună cu celelalte instituții ale statului, la asigurarea securității naționale.

Această activitate înseamnă în practică protejarea țării de amenințări care pot afecta legalitatea, stabilitatea economică, socială și politică, dar și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.