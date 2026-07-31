PwC, acuzată că a publicat rapoarte cu informații generate de AI și surse inexistente. Patru rapoarte publicate în ultimii doi ani conțin numeroase probleme

PwC este acuzată că a publicat mai multe rapoarte despre inteligența artificială și vehiculele electrice care conțin citări false, informații imposibil de verificat și erori generate de inteligența artificială. Descoperirile vin după o investigație realizată de GPTZero și reprezintă un nou caz care pune sub semnul întrebării modul în care marile firme de consultanță folosesc AI în propriile materiale.

Potrivit unei investigații realizate de cercetătorii GPTZero și verificată de Financial Times, patru rapoarte publicate de PwC Middle East în ultimii doi ani conțin numeroase probleme legate de sursele citate.

Documentele vizate includ un ghid privind utilizarea agenților AI autonomi în companii, un raport destinat guvernelor pentru îmbunătățirea serviciilor publice și analize privind piața vehiculelor electrice și autonome din Orientul Mijlociu.

Cercetătorii susțin că multe dintre notele de subsol trimit către pagini care nu conțin informațiile invocate sau chiar către pagini inexistente.

Într-un caz, o lucrare academică despre calitatea aerului din Riyadh pare să fi fost generată integral de inteligența artificială, deoarece nu există nicio urmă a studiului în publicația științifică indicată și nici în activitatea autorilor cărora le este atribuit.

Investigația arată că unele afirmații sunt susținute prin surse considerate neobișnuite pentru un raport de consultanță.

Un exemplu este citarea unui blogger adolescent de pe platforma Medium, cu aproximativ 280 de urmăritori, ca sursă pentru prezentarea unei inițiative JPMorgan descrisă drept un exemplu de succes al utilizării agenților AI.

Totuși, proiectul respectiv, prin care banca a automatizat analiza contractelor de împrumut comercial, fusese prezentat public încă din 2017, cu mult înainte de apariția ChatGPT și a actualei generații de modele de inteligență artificială.

Într-un alt raport, PwC face referire la un sondaj propriu în rândul directorilor executivi din Orientul Mijlociu, însă nota de subsol trimite către un articol de presă care nu conține nicio informație despre acel studiu.

Cercetătorii au identificat inclusiv un link al cărui URL conține parametrul „utm_source=chatgpt.com”, considerat un indiciu că inteligența artificială a fost utilizată în procesul de documentare.

PwC Middle East a transmis pentru Financial Times că tratează cu seriozitate acuratețea cercetărilor publicate și că va actualiza un număr limitat de citări din rapoartele identificate.

Compania a precizat că dispune de procese interne de control al calității pentru dezvoltarea conținutului și cercetării și că acestea trebuie respectate de angajați.

Totuși, reprezentanții PwC nu au explicat cum au ajuns erorile să fie incluse în documentele publicate.

Cazul PwC vine după alte investigații realizate de GPTZero, care au determinat și firmele EY și KPMG să retragă rapoarte despre care s-a constatat că includeau informații generate de inteligența artificială și erori de tip „halucinație”.

Potrivit Financial Times, în ultimii ani marile firme de consultanță au publicat sute de rapoarte despre inteligența artificială pentru a atrage noi clienți, în timp ce și-au încurajat propriii angajați să utilizeze această tehnologie pentru accelerarea activității și creșterea productivității.

Cercetătorul GPTZero Paul Esau afirmă că modul inconsistent în care sunt citate sursele reprezintă unul dintre semnele specifice conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale. El a dat ca exemplu o afirmație potrivit căreia eroarea umană este responsabilă pentru 90% dintre accidentele rutiere, care apare de trei ori în același raport, de fiecare dată fiind însoțită de citări diferite. Potrivit acestuia, un astfel de tipar este puțin probabil într-un document redactat exclusiv de autori umani.