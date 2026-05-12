În perioada 22–23 mai 2026, la Facultatea de Drept a Universității din București – Aula Magna, va avea loc Conferința „Dreptul Afacerilor” – ediția a XVII-a, organizată sub tema „Despre (in)stabilitate și improvizație în dreptul afacerilor”. Potrivit site-ului oficial al evenimentului, conferința reunește programul, speakerii și agenda unei noi ediții dedicate marilor teme care influențează astăzi mediul juridic și economic.

Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, conferința continuă să propună un cadru de dialog între avocați, cadre universitare, consultanți, reprezentanți ai autorităților și profesioniști interesați de evoluțiile care modelează dreptul afacerilor. Tema din acest an pune în centru tensiunea tot mai vizibilă dintre nevoia de stabilitate juridică și ritmul accelerat al schimbărilor legislative, economice și tehnologice.

Ziua de vineri, 22 mai, debutează cu deschiderea oficială susținută de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, inițiator al Conferinței „Dreptul Afacerilor”, și de prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept. În prima parte a zilei este programat Panelul I – „Euro digital și suveranitatea digitală europeană”, la care participă Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, dr. Bekesi Csaba Lajos, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, și prof. univ. dr. Lucian Bercea, avocat și decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, cu tema „Euro digital: new form, same substance?”.

Tot în prima zi are loc Panelul II – „Temele uitate ale protecției consumatorilor: dez-informarea comercială, clauzele abuzive, produsele cu defecte, uzura prematură a produselor”. În cadrul acestuia vor susține intervenții Ruxandra Argăseală, avocat senior coordonator în cadrul Piperea și Asociații, Bogdan Dumitrache, conf. univ. dr. Raul Felix Hodoș, avocat și partener HCMA, precum și Miruna Matei și Carol Tino, avocați în cadrul Piperea și Asociații. Temele anunțate ating subiecte precum dark patterns, debitarea automată a contului consumatorului, noile frontiere ale protecției consumatorilor pe platforme digitale și răspunderea pentru plăți neautorizate rezultate din fraude informatice.

Agenda de vineri include și trei ateliere practice, dedicate unor teme foarte actuale: „Conținut ilegal și protecția minorilor online”, coordonat de Ruxandra Argăseală, „Cazurile Shein și Temu”, coordonat de dr. Alexandru Rățoi, și „Noua paradigmă fiscală: digitalizarea ca soluție și oportunitate în România”, susținut de Izabela Stoicescu, partener PwC România. Aceste workshop-uri completează dimensiunea practică a conferinței și deschid discuția către probleme concrete cu impact direct asupra profesiilor juridice și mediului de afaceri.

În a doua parte a zilei de vineri este programat Panelul III – „Societățile comerciale și insolvența în dreptul Uniunii Europene și în dreptul intern”. Alături de dr. Alexandru Rățoi vor mai fi prezenți Mădălina Afrăsinie, judecător la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă, Nicoleta Mihai, Partner and Head of Restructuring & Insolvency KPMG Legal – Toncescu, dr. Marinela Nemeș, consilier juridic în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Paul, președinte al Asociației Brokerilor, Ionel Uleia, fondator și director general al Prime Transaction, și conf. univ. dr. Codruț-Nicolae Savu, avocat și cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Temele anunțate merg de la noua specie de societate comercială europeană până la falimentele din sectorul asigurărilor, tranzacțiile de mare frecvență pe piața de capital și implicațiile inteligenței artificiale în tranzacțiile bursiere.

Ziua de sâmbătă, 23 mai, începe cu o deschidere care adaugă conferinței și o dimensiune europeană clară. Potrivit programului oficial, în deschiderea zilei a doua vor vorbi dr. Aurel Ciobanu, avocat și decanul Baroului București, prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Jacek Ozdoba, europarlamentar, precum și Izabela Wojtyczka, advisor al co-președintelui European Conservatives and Reformists (ECR) Party. Prezența unui europarlamentar în programul oficial al conferinței confirmă relevanța europeană a dezbaterilor propuse în ediția din acest an.

Programul zilei a doua este concentrat în Panelul IV – „Fiscalitatea militantă și emergența reglementărilor privind inteligența artificială”. Speakerii anunțați sunt George Manea, Counsel, KPMG Legal – Toncescu și Asociații, Călin Stan, avocat și partener în cadrul Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar, prof. univ. dr. Sebastian Bodu, avocat și profesor la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Traian Briciu, avocat și președintele UNBR, și Florentin Țuca, avocat coordonator al Țuca Zbârcea & Asociații. Intervențiile lor vor aborda teme precum portofelul digital european, inspecțiile fiscale și profilaxia riscurilor fiscale, optimizarea fiscală, răspunderea personală în procedura fiscală, raportul dintre consultanța juridică și răspunsurile generate de inteligența artificială, precum și rolul dreptului într-o lume tot mai digitalizată.

Prin structura sa, prin calibrarea temelor și prin diversitatea invitaților, Conferința „Dreptul Afacerilor” – ediția a XVII-a se anunță ca unul dintre cele mai consistente evenimente juridice ale primăverii 2026. Într-un context în care mediul de afaceri este influențat simultan de presiuni fiscale, tehnologii emergente, noi reglementări europene și provocări de protecție a consumatorului, conferința oferă un spațiu necesar pentru analiză, dezbatere și conectare profesională.

