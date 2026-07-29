Sprijin de la stat pentru antreprenorii români din turism. Documentele trebuie depuse până vineri, 31 iulie

Antreprenorii români din sectorul turismului care doresc să participe, cu sprijin guvernamental, la trei dintre cele mai importante târguri internaționale de profil organizate în Italia, Marea Britanie și Spania trebuie să depună documentația până la data de 31 iulie 2026. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat instituirea unui termen-limită unic și anticipat pentru toate cele trei manifestări expoziționale.

Măsura este aplicată în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale internaționale, derulată de MEDAT.

Potrivit Ordinului MEDAT nr. 1132 din 16 iulie 2026, toate firmele interesate trebuie să transmită până la 31 iulie 2026, inclusiv, documentația necesară pentru participarea în standul național al României la cele trei expoziții internaționale cu profil business-to-business (B2B): TTG Travel Experience – Rimini, programată în perioada 14-16 octombrie 2026, World Travel Market – Londra, care va avea loc între 3 și 5 noiembrie 2026, și IBTM World – Barcelona, desfășurată în perioada 17-19 noiembrie 2026.

MEDAT a explicat că introducerea unui termen unic și anticipat este justificată de specificul acestor evenimente, care se desfășoară preponderent în format B2B.

„Operatorii economici interesați să participe în cadrul standului național al României la manifestările expoziționale TTG Travel Experience – Rimini (14–16 octombrie 2026), World Travel Market – Londra (3–5 noiembrie 2026) și IBTM World – Barcelona (17–19 noiembrie 2026) au posibilitatea de a depune documentația de participare până la data de 31 iulie 2026, inclusiv. Măsura a fost adoptată având în vedere specificul acestor manifestări expoziționale, care se desfășoară într-un format preponderent B2B, participarea în cadrul acestora fiind condiționată, în mod determinant, de utilizarea platformelor digitale oficiale de matchmaking puse la dispoziție de organizatori. Prin intermediul acestor platforme, expozanții își creează profilurile de participare, identifică potențialii parteneri de afaceri și programează, anterior deschiderii oficiale a manifestărilor, întâlniri cu touroperatori, agenții de turism, cumpărători și alți parteneri internaționali din domeniu”, a transmis MEDAT într-un comunicat.

Participarea la aceste târguri este condiționată în mod esențial de utilizarea platformelor digitale oficiale de matchmaking puse la dispoziție de organizatori. Prin intermediul acestora, expozanții își creează profilurile de participare, identifică potențiali parteneri de afaceri și programează, înainte de deschiderea oficială a evenimentelor, întâlniri cu touroperatori, agenții de turism, cumpărători și alți parteneri internaționali din domeniu.

Prin stabilirea termenului anticipat, ministerul urmărește să finalizeze din timp procesul de verificare și selecție a operatorilor economici participanți, să transmită organizatorilor internaționali lista finală a coexpozanților și să asigure accesul acestora la platformele de matchmaking încă din momentul în care sunt deschise sesiunile de programare a întâlnirilor de afaceri.

„Instituirea unui termen anticipat de depunere a documentației permite MEDAT să finalizeze, într-o etapă premergătoare desfășurării evenimentelor, procesul de verificare și selecție a operatorilor economici participanți, să transmită organizatorilor internaționali lista finală a coexpozanților și să asigure accesul acestora la platformele de matchmaking începând cu perioada de deschidere a sesiunilor de programare a întâlnirilor de afaceri. Prin adoptarea acestei măsuri se urmărește crearea unor condiții optime pentru valorificarea componentei B2B a manifestărilor expoziționale menționate, creșterea numărului și a calității întâlnirilor de afaceri programate, precum și consolidarea oportunităților de promovare și de dezvoltare a relațiilor comerciale pentru industria turismului din România. În absența acestei derogări, termenul general prevăzut de Schema de ajutor de minimis ar fi permis depunerea documentației cu cel mult 30 de zile înaintea începerii fiecărei manifestări expoziționale, împrejurare care ar fi redus în mod semnificativ intervalul de timp disponibil pentru accesarea platformelor de matchmaking și pentru programarea întâlnirilor de afaceri”, au conchis autoritățile.

Înainte de modificarea introdusă prin Ordinul nr. 1132/2026, schema de sprijin prevedea un termen general care permitea depunerea documentației cu cel mult 30 de zile înainte de începerea fiecărei manifestări expoziționale.

Potrivit MEDAT, acest termen ar fi redus în mod semnificativ perioada disponibilă pentru accesarea platformelor de matchmaking și pentru programarea întâlnirilor de afaceri, motiv pentru care a fost introdus termenul unic de 31 iulie 2026 pentru toate cele trei evenimente internaționale.