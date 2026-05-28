Programul Femeia Antreprenor 2026 intră în etapa semnării acordurilor. Beneficiarele pot pierde finanțarea dacă nu transmit documentele la timp

Programul Femeia Antreprenor continuă în această perioadă cu etapa semnării acordurilor de finanțare pentru firmele admise în limita bugetului disponibil, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Autoritățile au transmis că documentele sunt generate automat în aplicația informatică, iar beneficiarele trebuie să le descarce, să le semneze electronic și să le retransmită în platformă în termen de maximum 20 de zile de la primirea deciziei de admitere. Programul Femeia Antreprenor vizează implementarea ediției 2024 și acordarea unor finanțări de până la 200.000 de lei pentru firme conduse de femei. Ministerul avertizează că lipsa documentelor solicitate sau nerespectarea termenelor poate conduce la respingerea finanțării.

Instituția a precizat că termenul maxim pentru transmiterea acordului semnat este de 20 de zile de la primirea deciziei de admitere. În paralel, beneficiarele trebuie să încarce și documentele care demonstrează existența cofinanțării necesare implementării proiectului.

Autoritățile au explicat că sunt acceptate mai multe tipuri de documente justificative pentru cofinanțare, printre care extrasul de cont, scrisoarea de aprobare a creditului sau contractul de credit.

Ministerul Economiei a transmis că beneficiarele care nu au avut interacțiuni prin clarificări cu MEDAT și AIMMT în anul 2026 trebuie să încarce suplimentar certificatul de atestare fiscală care confirmă lipsa obligațiilor restante la bugetul general consolidat.

Documentele trebuie prezentate atât pentru sediul social al firmei, cât și pentru toate punctele de lucru declarate în cadrul proiectului.

Instituția a avertizat că solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru semnarea acordului de finanțare, chiar dacă au fost admiși anterior în cadrul procedurii.

După semnarea documentelor de către ambele părți, acordul devine activ și poate fi vizualizat de banca parteneră selectată de beneficiar. Totodată, firmele trebuie să deschidă un cont dedicat exclusiv implementării proiectului.

– contract de credit. Nerespectarea termenului de transmitere sau lipsa documentelor solicitate pot conduce la respingerea finanțării

Reluarea Programului Femeia Antreprenor în anul 2026 vizează, potrivit informațiilor publice disponibile, continuarea procesului aferent ediției 2024, nu lansarea automată a unei sesiuni noi pentru toate firmele interesate.

Programul are un buget anunțat de 200 de milioane de lei și o țintă estimată de aproximativ 1.000 de beneficiare. Finanțarea maximă comunicată pentru o firmă este de până la 200.000 de lei, în limita bugetului disponibil și a condițiilor prevăzute în procedură.

Pentru antreprenoarele care au depus deja proiecte, etapa actuală presupune monitorizarea permanentă a platformei granturi.imm.gov.ro, verificarea deciziilor, a eventualelor respingeri și a termenelor privind contestațiile sau semnarea acordurilor.

Autoritățile atrag atenția că reluarea programului nu trebuie interpretată automat ca deschiderea unei noi sesiuni de înscriere pentru toate firmele care nu au aplicat anterior.

Cererea pentru Programul Femeia Antreprenor se depune exclusiv online, prin platforma oficială granturi.imm.gov.ro. Documentele nu se transmit prin e-mail, curier sau fizic la agenții teritoriale, cu excepția unor eventuale proceduri speciale anunțate oficial de autorități.

Programul Femeia Antreprenor este destinat întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei, însă eligibilitatea finală depinde de mai multe criterii, inclusiv structura firmei, administrarea, situațiile financiare, domeniul de activitate și capacitatea de susținere a aportului propriu.

În cadrul edițiilor anterioare, cheltuielile eligibile au inclus investiții în echipamente tehnologice, digitalizare, mobilier, promovare, spații de lucru, mijloace de transport în anumite limite sau alte costuri acceptate prin procedură.

Specialiștii atrag atenția că grantul nu elimină toate costurile proiectului și nici riscurile de cashflow. Beneficiarele trebuie să ia în calcul TVA-ul, cheltuielile neeligibile, avansurile către furnizori și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

În cazul respingerilor, firmele pot formula contestații în termenul stabilit de autorități, însă acestea trebuie argumentate punctual, în baza procedurii și a documentelor depuse în platformă.