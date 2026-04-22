Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat reluarea implementării programului Femeia Antreprenor – ediția 2024, după ce procesul fusese blocat din cauza lipsei finanțării.

Relansarea vine în contextul adoptării Legii bugetului de stat pentru 2026, care permite alocarea unor sume de aproximativ 200 de milioane de lei credite de angajament și 197 de milioane de lei credite bugetare. Ținta programului rămâne aceeași, respectiv aproximativ 1.000 de beneficiare.

Irineu Darău, ministrul Economiei, a declarat că în spatele fiecărei aplicații există un plan de afaceri și o decizie importantă, iar reluarea programului se face în condiții de transparență, fără a porni de la zero. El a precizat că antreprenoarele care au aplicat trebuie să știe că procesul continuă și că nu au fost lăsate în urmă.

În 2024, programul a atras un interes ridicat, fiind depuse 6.818 aplicații din partea unor firme deținute de femei, care solicitau finanțări de până la 200.000 de lei pentru investiții.

„Îmi doresc ca acest program să fie un exemplu de cum corectăm un blocaj: transparent și etapizat. Antreprenoarele care au aplicat trebuie să știe că procesul merge mai departe, începând de pe 27 aprilie. Nu relansăm de la zero”, a mai precizat ministrul Irineu Darău.

Procesul este reluat începând cu etapa transmiterii deciziilor de respingere la finanțare, programată între 27 și 30 aprilie. Aplicantele vizate pot depune contestații în termen de cinci zile calendaristice de la comunicarea deciziei, prin platforma dedicată, până la data de 6 mai 2026.

Soluționarea contestațiilor va avea loc între 29 aprilie și 22 mai, iar deciziile de admitere vor începe să fie transmise din 25 mai 2026.

Pentru a rămâne eligibile în vederea contractării, aplicantelor care nu primesc decizii de respingere li se recomandă să verifice situația fiscală a firmei în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și să se asigure că nu există obligații restante, precum și să actualizeze certificatul de atestare fiscală.

Programul acoperă o gamă largă de activități economice, însă exclude domeniile în care regulile europene limitează acordarea ajutoarelor de stat. Finanțarea este condiționată de asumarea unui impact economic concret, inclusiv prin crearea și menținerea a cel puțin două locuri de muncă.

Ordinea RUE a aplicantelor înscrise în cadrul programului Femeia Antreprenor – ediția 2024, stabilită în funcție de punctaj, este disponibilă AICI.