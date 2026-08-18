Ceaiuri bune de băut pe caniculă: Băuturile care te pot răcori în zilele cu peste 35 de grade

Când termometrele sar de 35 de grade, apa nu este singura armă împotriva caniculei. Unele ceaiuri, consumate reci sau la temperatura camerei, pot transforma hidratarea într-un adevărat moment de răsfăț. De la mentă până la lavandă, există variante surprinzătoare pentru zilele toride.

Când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, hidratarea devine esențială pentru organism. Pe lângă apă, anumite ceaiuri pot fi consumate reci sau la temperatura camerei și pot reprezenta alternative plăcute la băuturile îndulcite din comerț.

Unele dintre ele au proprietăți care pot contribui la confortul digestiv, relaxare sau aportul de antioxidanți.

Ceaiul de mentă este una dintre cele mai populare alegeri pentru zilele caniculare. Mentolul din frunzele de mentă activează receptorii responsabili de senzația de rece, ceea ce poate crea impresia de răcorire. Băutura poate fi consumată simplă, răcită sau cu câteva cuburi de gheață și este, de asemenea, cunoscută pentru efectul său calmant asupra digestiei.

Ceaiul de hibiscus se potrivește foarte bine sezonului cald datorită gustului acrișor și poate fi servit rece. Planta este bogată în antioxidanți, inclusiv antocianine, iar consumul său este asociat cu susținerea sănătății cardiovasculare. Fără zahăr, ceaiul de hibiscus poate fi o alternativă la sucurile răcoritoare.

O altă variantă este ceaiul verde, care conține antioxidanți și L-teanină. Datorită conținutului de cofeină, poate oferi un plus de energie, iar consumat rece poate fi o băutură potrivită pentru momentele în care căldura provoacă senzație de oboseală. Gustul poate fi îmbunătățit cu lămâie sau frunze de mentă.

Pentru cei care preferă o băutură fără cofeină, ceaiul de mușețel este o opțiune blândă. Acesta este cunoscut pentru proprietățile sale relaxante și poate fi consumat la temperatura camerei. Este potrivit mai ales seara, când temperaturile ridicate pot face mai dificilă relaxarea și odihna.

Ceaiul de rooibos reprezintă o altă alegere fără cofeină. Are un gust ușor dulceag și conține minerale, printre care magneziu și potasiu. Servit rece și fără zahăr, poate deveni o băutură plăcută pentru zilele călduroase, mai ales atunci când este nevoie de un aport constant de lichide.

Și ceaiul de ghimbir cu lămâie poate fi consumat vara, în special dacă este preparat cu o cantitate moderată de ghimbir și servit rece. Gustul picant al ghimbirului combinat cu aroma acrișoară a lămâii oferă o băutură revigorantă, potrivită pentru momentele în care apare senzația de moleșeală.

Ceaiul de lavandă poate fi ales în special seara. Lavanda este apreciată pentru efectul relaxant și poate contribui la o stare de calm înainte de culcare. Consumate reci sau la temperatura camerei, infuziile de lavandă pot fi o variantă plăcută în serile în care căldura afectează somnul.

Ceaiul de soc completează lista băuturilor potrivite pentru vară. Florile de soc au o aromă delicată, iar infuzia poate fi răcită și combinată cu felii de lămâie pentru un gust mai fresh. Este important însă ca hidratarea în zilele de caniculă să se bazeze în primul rând pe apă, iar ceaiurile să fie considerate o completare, nu un înlocuitor al acesteia.