Prețuri carburanți vineri, 2 octombrie. Cât costă un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 2 octombrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate pentru benzină, motorină și GPL în ziua de vineri, 2 octombrie. Potrivit informațiilor disponibile, prețurile medii naționale pentru cele trei tipuri de carburant au rămas neschimbate față de ziua precedentă.

Benzina standard are un preț mediu național de 10,02 lei pe litru, calculat pe baza datelor din 1.353 de stații. Cel mai mic preț înregistrat este de 9,97 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,09 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu este neschimbat, variația fiind de 0%.

Față de data de 30 iunie, benzina standard este cu 136 de bani, respectiv 15,7%, mai scumpă.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,95 lei pe litru, tot pe baza informațiilor provenite de la 1.353 de stații. Prețurile individuale se situează între 10,79 și 10,99 lei pe litru. Și în cazul motorinei, media națională a rămas neschimbată față de ziua precedentă, variația fiind de 0%.

Raportat la 30 iunie, motorina standard costă cu 173 de bani, adică 18,8%, mai mult.

GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei pe litru, datele fiind colectate de la 323 de stații. Cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, în timp ce cel mai mare ajunge la 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media națională este neschimbată.

Comparativ cu 30 iunie, prețul GPL-ului este mai mare cu 16 bani, respectiv 3,5%.

În cazul benzinei standard, cel mai mic preț al zilei este de 9,97 lei pe litru și este înregistrat la o stație Socar din Arad.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț este de 10,79 lei pe litru, la o stație Socar din Suceava.

La GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru și este înregistrat la Mol în Onești, județul Bacău.

În București, benzina are un preț mediu de 10,03 lei pe litru, iar motorina costă în medie 10,95 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, media este de 10,04 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pe litru pentru motorină.

În Timișoara, benzina costă în medie 10,03 lei pe litru, iar motorina 10,95 lei pe litru.

În Iași, prețul mediu al benzinei este de 10,02 lei pe litru, iar cel al motorinei este de 10,95 lei pe litru.

În Constanța, benzina are o medie de 10,03 lei pe litru, iar motorina are un preț mediu de 10,95 lei pe litru.

La Brașov, media pentru benzină este de 10,03 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,95 lei pe litru.

În Craiova, benzina are un preț mediu de 10,02 lei pe litru, iar motorina costă 10,94 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei este de 10,03 lei pe litru, iar motorina are o medie de 10,95 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Botoșani, la 10,00 lei pe litru. Cea mai mare medie se regăsește în Ilfov, unde benzina ajunge la 10,03 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie județeană este în Gorj, la 10,92 lei pe litru. Cea mai mare medie este în Galați, unde motorina costă 10,96 lei pe litru.

În ceea ce privește petrolul Brent, cotația din 1 octombrie pentru contractul cu scadență în decembrie 2026 a fost de 102,48 dolari pe baril.

Față de cotația precedentă a aceluiași contract, valoarea este cu 4,45 dolari mai mare. Comparația trebuie interpretată în contextul schimbării contractului: în ziua precedentă, cotația de 103,58 dolari pe baril se referea la contractul pentru noiembrie 2026.

Raportat la 30 iunie, când valoarea de referință a fost de 73,38 dolari pe baril, petrolul Brent este cu 47,6% mai scump. Procentul este calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

În acest context, benzina standard are în prezent un preț mediu de 10,02 lei pe litru, cu 15,7% peste nivelul din 30 iunie. Motorina standard are un preț mediu de 10,95 lei pe litru, cu 18,8% peste același reper.

Datele platformei provin de la 1.370 de stații din întreaga țară. Prețurile sunt actualizate de mai multe ori pe zi și sunt bazate pe date furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și de rețelele de distribuție.