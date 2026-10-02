Toamna vine cu temperaturi peste normal în România. Ce arată noua prognoză ANM până pe 2 noiembrie

Toamna aduce temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Estimările vizează intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie 2026 și indică abateri termice pozitive în toate cele patru săptămâni analizate.

Pentru prima parte a perioadei, meteorologii estimează valori termice peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cele mai accentuate abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi sub valorile normale la nivelul întregii țări.

În săptămâna 5 – 12 octombrie 2026, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a României. Regiunile vestice se vor remarca prin abateri pozitive mai accentuate față de valorile considerate normale pentru începutul lunii octombrie.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara. ANM estimează astfel cantități de precipitații sub cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În intervalul 12 – 19 octombrie 2026, temperaturile medii se vor menține peste valorile normale în toate regiunile. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în sud-vestul țării, unde temperaturile se vor situa mai clar peste mediile specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice. În restul țării, acestea vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Diferențele regionale vor fi mai vizibile în ceea ce privește regimul precipitațiilor, în timp ce tendința termică va rămâne una de temperaturi peste normal la nivelul întregii țări. Estimarea ANM indică astfel menținerea valorilor termice ridicate și în a doua săptămână a intervalului prognozat.

Pentru perioada 19 – 26 octombrie 2026, temperaturile medii se vor situa peste cele normale în întreaga țară. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în jumătatea vestică a României, potrivit estimărilor meteorologilor.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În regiunile vestice și nord-vestice este prognozat un ușor deficit de precipitații.

Astfel, intervalul cuprins între 19 și 26 octombrie va păstra tendința termică observată în săptămânile precedente. Valorile medii ale temperaturilor sunt estimate să rămână peste cele specifice perioadei în toate regiunile țării.

În ultima săptămână a intervalului analizat, respectiv 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, potrivit ANM.

Estimarea pentru această săptămână indică menținerea temperaturilor ușor peste valorile specifice sfârșitului lunii octombrie și începutului lunii noiembrie. Pentru precipitații, diferențele față de valorile normale vor fi limitate la nivel regional, cu un excedent în sud-est și valori apropiate de normal în celelalte zone.