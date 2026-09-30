A venit frigul în România. Temperaturile ajung la valori negative în mai multe localități din Harghita

Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius, miercuri dimineața, în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea-Ciuc, unde minima a ajuns la minus 3,7 grade Celsius.

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu, Halada Szilard, temperaturi negative au fost înregistrate și la Joseni și Toplița. La Joseni, minima a fost de minus 1,8 grade Celsius, iar la Toplița temperatura a coborât până la minus 1,7 grade Celsius.

La Odorheiu Secuiesc, temperatura minimă a fost de 2,1 grade Celsius. La stația montană de la Bucin, minima a fost tot pozitivă, de 2,8 grade Celsius.

Minimele au fost înregistrate între orele 6:00 și 7:00, în perioada răsăritului soarelui. Condițiile meteo au fost caracterizate de vreme stabilă, presiune atmosferică ridicată și inversiune termică.

În localitățile în care temperaturile au coborât sub zero grade Celsius s-a format și brumă.

Meteorologul a precizat pentru Agerpres că valorile înregistrate sunt mai scăzute decât mediile specifice acestei perioade, însă nu reprezintă recorduri.

Este pentru a doua oară în această toamnă când în județul Harghita se înregistrează temperaturi negative. Prima situație a avut loc în noaptea de 27 spre 28 septembrie, când la stația meteo Miercurea-Ciuc a fost consemnată o temperatură minimă de minus 1,5 grade Celsius.

Pentru următoarea săptămână, meteorologii prognozează în continuare vreme stabilă și relativ frumoasă în timpul zilei. Diminețile vor rămâne însă reci, fiind așteptate și temperaturi negative, comparabile cu cele înregistrate miercuri dimineața.

De asemenea, este prognozată și formarea brumei.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început deja în cartierele în care asociațiile de locatari au solicitat acest lucru.

Directoarea Societății de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, Biro Hajnalka, a transmis pentru Agerpres că în următoarele zile este posibil ca agentul termic să fie furnizat în tot orașul.

În acest caz, încălzirea ar urma să fie furnizată după un program de trei-patru ore dimineața și seara.