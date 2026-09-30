Dronă prăbușită în Republica Moldova. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere

O dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, s-a prăbușit și a explodat în apropierea unui sat din centrul țării, în primele ore ale zilei de miercuri. Incidentul a avut loc în timpul unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că nu au fost raportate victime. Momentul exploziei dronei a fost surprins de o cameră de supraveghere, scrie Kyiv Independent.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în jurul orei locale 5:43. Aceasta s-a prăbușit în apropierea satului Hîrbovăț, din raionul Anenii Noi, unde a explodat.

În urma exploziei nu au fost raportate victime, potrivit informațiilor preliminare. Echipe ale poliției și armatei s-au deplasat la fața locului pentru a efectua verificări. Incidentul s-a produs în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

„În această dimineață, în jurul orei 05:40, Poliția a fost sesizată despre faptul că, la mică distanță deasupra municipiului Bender, a fost observată o dronă. Ulterior, aparatul de zbor a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. Preliminar, nu au fost raportate victime. Zona a fost securizată, iar la fața locului intervin subdiviziunile specializate ale Poliției. Experții urmează să examineze obiectul și să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor”, informează Poliția din Republica Moldova.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în cursul nopții 188 de drone, dintre care 86 au fost propulsate cu reacție. Atacul a inclus și rachete Zircon, Oniks și Iskander.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că au doborât sau bruiat 155 de drone și cinci rachete.

Incidentul din Republica Moldova se înscrie într-o serie de situații în care drone sau alte aparate asociate atacurilor asupra Ucrainei au ajuns în spațiul aerian al statelor din apropiere.

Pe 24 septembrie, drone suspectate că ar fi fost rusești s-au prăbușit în România și Republica Moldova, în timpul unui atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Poliția din Republica Moldova a anunțat atunci că în raionul Florești au fost găsite resturile unei drone echipate cu elemente specifice tipului Gerbera, utilizat de Federația Rusă.

Pe 16 august, avioane de luptă NATO au doborât o dronă suspectată că ar fi fost rusească, după ce aceasta a încălcat spațiul aerian al României. Incidentul s-a produs în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

O zi mai târziu, pe 17 august, o rachetă de croazieră rusească S8000 Banderol a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul unui atac rusesc asupra Odesei.

Racheta s-a prăbușit ulterior pe un teren cu porumb, la aproximativ trei kilometri de satul Talmaza, din raionul Ștefan Vodă.