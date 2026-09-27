Alertă în nordul județului Tulcea. MApN a detectat o dronă în apropierea graniței: A fost transmis un mesaj RO-Alert
SURSA FOTO: MApN
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă care evolua în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.
MApN a detectat o dronă în apropierea graniței
Ministerul Apărării Naționale a informat duminică faptul că a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea.
Potrivit informațiilor transmise de minister, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:32, a fost transmis un mesaj RO-ALERT către populația din zona vizată.
În același timp, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației. Lor li s-a alăturat un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, care a fost trimis pentru supravegherea situației.
Conform semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Drona a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, semnalul radar al țintei a fost pierdut în zona Pardina.
„Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, şi un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situaţiei. Potrivit semnalelor radar, ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu braţul Chilia. Semnalul radar cu ţinta a fost pierdut în zona Pardina”, a transmis Ministerului Apărării.
Alerta aeriană a încetat după miezul nopții
Măsurile de alertare a populației au fost instituite în contextul detectării dronei în apropierea localității Chilia Veche și a pătrunderii acesteia în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48.
Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar monitorizarea situației a fost realizată cu sprijinul aeronavelor spaniole aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită și al elicopterului IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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