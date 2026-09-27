Alertă în nordul județului Tulcea. MApN a detectat o dronă în apropierea graniței: A fost transmis un mesaj RO-Alert

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă care evolua în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale. Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Ministerul Apărării Naționale a informat duminică faptul că a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de minister, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:32, a fost transmis un mesaj RO-ALERT către populația din zona vizată.

În același timp, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației. Lor li s-a alăturat un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, care a fost trimis pentru supravegherea situației.

Conform semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Drona a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, semnalul radar al țintei a fost pierdut în zona Pardina.

„Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, şi un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situaţiei. Potrivit semnalelor radar, ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu braţul Chilia. Semnalul radar cu ţinta a fost pierdut în zona Pardina”, a transmis Ministerului Apărării.

Măsurile de alertare a populației au fost instituite în contextul detectării dronei în apropierea localității Chilia Veche și a pătrunderii acesteia în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar monitorizarea situației a fost realizată cu sprijinul aeronavelor spaniole aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită și al elicopterului IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.