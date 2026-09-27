Serghei Lavrov acuză Europa că blochează negocierile pentru Ucraina. Rusia spune că își va atinge obiectivele „indiferent de circumstanțe”
SURSA FOTO: Facebook, Serghei Lavrov
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Europa că încearcă să împiedice negocierile de pace pentru Ucraina pe care, în opinia sa, administrația președintelui american Donald Trump dorește să le promoveze. De la tribuna Adunării Generale a ONU, șeful diplomației ruse a afirmat și că Moscova își va urmări obiectivele în Ucraina „indiferent de circumstanțe”.
Lavrov acuză Europa că se opune negocierilor de pace
Serghei Lavrov a susținut că există o diferență între abordarea administrației americane și cea a statelor europene în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.
„Europa face tot ceea ce poate să contracareze negocierile de pace vrute de Guvernul Trump”, a declarat ministrul rus de Externe în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU.
Lavrov nu s-a limitat la criticile adresate Europei. El a transmis că Rusia nu intenționează să renunțe la obiectivele sale în Ucraina.
„Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse, amenințarea la adresa securității ruse va fi eliminată, iar viața tihnită va reveni”, a declarat șeful diplomației de la Moscova.
El a afirmat că aceste obiective vor fi atinse „indiferent de circumstanțe”.
Prima întâlnire cu ministrul german de Externe de la începutul războiului
Înaintea discursului susținut la ONU, Serghei Lavrov s-a întâlnit cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul. A fost prima întâlnire de acest fel de la începutul războiului din Ucraina, în condițiile în care Germania este unul dintre principalii susținători ai Kievului.
Discuția a avut loc pe fondul unor tensiuni puternice între Berlin și Moscova. Germania a acuzat Rusia de un atac cu o dronă încărcată cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. Ulterior, cele două țări și-au închis reciproc consulatele.
Wadephul a cerut Moscovei „să renunțe la calea periculoasă a escaladării față de Germania, Europa și NATO”, potrivit unor surse din delegația germană.
„Incidente ca recenta tentativă de atentat la Leipzig sau alte atacuri hibride nu vor zdruncina hotărârea Germaniei de a susține Ucraina agresată”, au transmis aceleași surse.
Rusia se declară pregătită să contribuie la stabilizarea situației din Strâmtoarea Ormuz
În discursul său, Serghei Lavrov s-a referit și la tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru economia mondială. Ministrul rus de Externe a declarat că Moscova este pregătită să contribuie la stabilizarea situației din regiune.
„Avem nevoie de încredere în relațiile dintre țările de la Golful Persic, statele arabe și Iran. Avem nevoie de o arhitectură regională stabilă”, a afirmat Lavrov.
Declarațiile au venit la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a respins propunerea Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz într-un interval de șapte zile.
Oferta Teheranului urmărea redeschiderea acestei rute maritime și reluarea negocierilor cu Washingtonul, însă Trump a apreciat că termenii propuși de Iran nu sunt acceptabili.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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