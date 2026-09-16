Vladimir Putin îi îndeamnă pe ruși să voteze. Kremlinul prezintă alegerile parlamentare drept test al sprijinului pentru război

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, îi îndeamnă pe cetățenii ruși să participe la alegerile parlamentare care încep vineri, prezentând votul drept o dovadă a sprijinului pentru războiul din Ucraina. În paralel, ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, acuză Occidentul de ingerințe. Hackerii susțin că au compromis infrastructura electorală înaintea scrutinului.

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat participarea la viitoarele alegeri parlamentare drept un indicator al sprijinului populației pentru războiul Rusiei în Ucraina și i-a îndemnat pe ruși să participe activ la scrutin. Alegerile se vor desfășura timp de trei zile, începând de vineri, pentru desemnarea celor 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului federal.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare organizate în Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Scrutinul are loc într-un context în care sondajele de opinie indică o creștere a îngrijorării în rândul unor ruși cu privire la efectele războiului asupra vieții lor, pe fondul tensiunilor economice și al excluderii de pe buletinele de vot a aproape tuturor candidaților care se opun războiului.

Sistemul politic rus este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de Putin, este așteptat să își păstreze poziția dominantă, potrivit majorității analiștilor.

Într-un discurs televizat adresat miercuri națiunii, înaintea scrutinului, Putin s-a referit la ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” în Ucraina și la regiunile ucrainene aflate sub controlul Rusiei. El a susținut că participarea la vot ar contribui la victoria Moscovei și ar demonstra unitatea națională în fața presiunilor externe.

Președintele rus a afirmat că rezultatul alegerilor și voința alegătorilor ar urma să demonstreze că milioane de oameni îi susțin pe soldații ruși și că populația este unită în jurul unor valori comune, al memoriei istorice și al patriotismului. Potrivit lui Putin, nimeni nu ar putea astfel să dezbine sau să intimideze societatea rusă și nici să submineze suveranitatea și sistemul socio-politic al țării.

Putin a mai susținut că participarea la vot ar reprezenta un răspuns colectiv pentru cei care încearcă să slăbească Rusia, să îi împiedice dezvoltarea și să îi limiteze suveranitatea și dreptul de a-și decide propriul viitor.

„Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică şi de dragostea pentru patria noastră, şi că nimeni nu va reuşi să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea şi sistemul nostru socio-politic”, a declarat Putin.

Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a acuzat Occidentul că încearcă să se amestece în alegerile legislative din Rusia, care încep vineri. Declarațiile au fost făcute la un festival internațional de tineret organizat în orașul Ekaterinburg, potrivit agențiilor de presă ruse.

Lavrov a susținut că Rusia se confruntă cu ceea ce a descris drept o ingerință directă din partea Occidentului și cu tentative de influențare a modului în care cetățenii își exprimă voința. El a afirmat că situația este deosebit de gravă în străinătate, unde Rusia va deschide peste 300 de secții de votare.

Oficialul rus a susținut că asemenea tentative au loc și pe teritoriul Rusiei. El a acuzat țările occidentale că încearcă să agite și să destabilizeze situația din țară, dar a afirmat că acestea nu își vor putea atinge obiectivele.

„Suntem martorii unei ingerinţe directe din partea Occidentului, încercări de a interveni în exprimarea voinţei cetăţenilor noştri”, a punctat Lavrov.

În același timp, grupul de hackeri CikLeak a anunțat miercuri, pe site-ul propriu, că ar fi piratat serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, cu mai puțin de două zile înainte de începerea alegerilor legislative. Scrutinul are loc în condițiile în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, încearcă să își păstreze majoritatea, pe fondul scăderii popularității în sondaje.

Hackerii au susținut că atacul ar permite cetățenilor ruși să înțeleagă mai bine modul în care autoritățile ar putea manipula alegerile. Potrivit grupului, infrastructura CEC și a unor contractori, printre care Rostelecom și Tsifrtech, implicați în dezvoltarea sistemului GAS „Alegeri 2.0”, ar fi fost compromisă, iar materialele obținute ar fi fost deja transmise jurnaliștilor.

CikLeak a acuzat CEC că a creat un sistem de vot electronic la distanță pe care l-a descris drept lipsit de transparență. Grupul a susținut că votul electronic ar reprezenta o metodă prin care voturile ar putea fi manipulate și a afirmat că accesul la sistem ar fi arătat dificultățile tehnice și presiunile presupuse de organizarea alegerilor și modificarea rezultatelor.

Partidul Iabloko, prezentat drept singura formațiune rusă favorabilă păcii, alături de opoziția comunistă și de disidenții aflați în exil, au pus la îndoială corectitudinea votului electronic. Aceștia au îndemnat cetățenii ruși să voteze doar duminică și exclusiv prin intermediul buletinului de vot.