Țara UE în care milioane de șoferi scapă de taxa auto. Măsura se va aplica și pentru motociclete

Guvernul din Italia condus de Giorgia Meloni a decis eliminarea în 2027 a taxei auto pentru mașinile de mică și medie putere și pentru motociclete. Măsura ar urma să acopere aproximativ 14,5 milioane de vehicule, însă scutirea este prevăzută, pentru moment, pentru un singur an.

Consiliul de Miniștri a aprobat miercuri eliminarea taxei pentru autoturismele cu o putere de până la 80 kW și pentru motocicletele cu două roți, indiferent de cilindree.

Facilitatea se aplică persoanelor fizice și este limitată la un singur vehicul asigurat în mod corespunzător. Scutirea vizează taxele al căror termen normal de plată este cuprins între 1 ianuarie și 31 decembrie 2027.

Dacă o persoană deține mai multe autoturisme care îndeplinesc condițiile, facilitatea va fi acordată celui cu cea mai mică putere. Dacă două vehicule au aceeași putere, scutirea se aplică mașinii pentru care taxa datorată în mod normal ar fi mai mică.

Măsura ar urma să acopere toate motocicletele și peste 70% dintre autoturismele aflate în circulație în Italia. În total, aproximativ 14,5 milioane de vehicule ar putea beneficia de prevedere.

Limita de 80 kW include numeroase modele populare pe piața italiană, potrivit Corriere della Sera.

Printre mașinile care au versiuni cu o putere mai mică de acest prag se numără Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Toyota Yaris și Renault Clio. Lista include și Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 și Lancia Ypsilon.

Chiar și unele crossover-uri se încadrează. Jeep Avenger, în versiunea de bază cu motor 1.2 Turbo pe benzină, dezvoltă 74 kW.

Taxa auto este gestionată în prezent de regiunile italiene, care încasează și veniturile generate de aceasta. Pentru a compensa pierderile din 2027, guvernul intenționează să transfere regiunilor și provinciilor autonome Trento și Bolzano aproximativ 2,293 miliarde de euro.

Giorgia Meloni a insistat că administrațiile regionale nu vor fi obligate să suporte costul măsurii.

„Taxa auto este colectată de Regiuni, nu adoptăm o măsură pe care trebuie să o plătească altcineva: vom transfera Regiunilor veniturile pierdute”, a declarat premierul.

Există însă semne de întrebare privind costurile. Potrivit estimărilor prezentate, eliminarea totală a taxei ar avea o valoare mult mai mare, între 6,5 și 7 miliarde de euro.

Taxa auto are o istorie îndelungată în Italia. A fost introdusă în 1953 sub forma unei taxe de circulație, iar în anii ’80 a devenit o taxă pe proprietatea vehiculului.

„Astăzi, Guvernul anulează una dintre cele mai urâte taxe de către italieni”, a declarat Giorgia Meloni.

Premierul a legat măsura de costurile ridicate suportate de șoferi și de politica guvernului privind prețurile carburanților. Potrivit acesteia, o parte din resursele folosite până acum pentru combaterea scumpirii carburanților va fi direcționată către noua facilitate.

Forza Italia a susținut eliminarea taxei, iar vicepremierul Antonio Tajani a prezentat decizia drept continuarea politicii partidului pentru reducerea poverii fiscale. Măsura a fost salutată și de liderul Ligii.

Principala critică vizează durata facilității. În forma actuală, proiectul acoperă numai anul 2027, ceea ce înseamnă că guvernul va trebui să găsească ulterior bani dacă dorește să evite revenirea taxei.

Luigi Marattin, secretarul Partidului Liberal Democrat, a susținut că eliminarea taxei este o idee corectă, dar a criticat caracterul temporar al măsurii.

„Anul viitor va trebui să găsim 2,4 miliarde doar pentru a nu o reintroduce, iar cetățenii se vor fi obișnuit deja să nu o plătească”, a afirmat acesta.

Critici au venit și din Partidul Democrat. Deputatul Silvio Lai a descris măsura drept o operațiune de propagandă și a susținut că beneficiul financiar pentru mulți șoferi va fi limitat, în timp ce prețurile carburanților continuă să pună presiune asupra populației.