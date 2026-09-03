Scutiri de taxe pentru românii cu dizabilități. Trebuie îndeplinite mai multe condiții pentru a beneficia. Ce spune legea

Persoanele cu dizabilități pot beneficia de scutire de la plata tarifului de trecere pentru podurile Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii, însă facilitatea nu este acordată automat în baza certificatului de handicap. Pentru a traversa gratuit aceste poduri este necesară obținerea unui permis de liberă trecere, iar pentru cele două puncte de trecere trebuie depuse cereri distincte.

Procedura poate fi începută de la distanță, prin transmiterea cererii și a documentelor prin e-mail, însă permisul este emis în format fizic și trebuie ridicat de la punctul indicat. Această condiție poate crea dificultăți importante pentru persoanele nedeplasabile sau pentru beneficiarii care locuiesc la sute de kilometri de locul de ridicare.

Informațiile au fost clarificate în urma unor solicitări adresate Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, care a transmis un răspuns oficial la 19 august 2026.

Facilitatea este destinată persoanelor, atât adulți, cât și copii, care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat. Domiciliul beneficiarului nu trebuie să fie într-un anumit județ, astfel că facilitatea se aplică indiferent de județul în care persoana cu dizabilități locuiește.

Scutirea de la plata tarifului pentru traversarea celor două poduri este distinctă de rovinieta gratuită. Prin urmare, faptul că o persoană cu dizabilități beneficiază de rovinietă fără plată nu îi oferă automat dreptul de a traversa gratuit podurile Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.

Pentru această facilitate este necesară o procedură separată și obținerea unui permis de liberă trecere.

Cererea poate fi depusă de persoana cu handicap sau, în anumite situații, de membri ai familiei. Potrivit procedurii comunicate de DRDP Constanța, permisul poate fi solicitat de soțul sau soția, părintele, copilul, fratele sau sora persoanei cu handicap.

Asistentul personal sau însoțitorul nu este prevăzut ca persoană eligibilă în mod distinct. Acesta poate solicita facilitatea numai dacă are, în același timp, una dintre calitățile de rudenie prevăzute în procedură, respectiv soț sau soție, părinte, copil, frate ori soră.

Facilitatea este acordată pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană cu handicap. Mașina trebuie să fie utilizată pentru transportul sau deplasările în interesul persoanei cu dizabilități și să fie deținută ori utilizată legal în condițiile prevăzute de procedură.

Prin urmare, nu orice autoturism folosit ocazional pentru transportul persoanei cu dizabilități beneficiază automat de scutire. Solicitantul trebuie să indice autoturismul pentru care dorește obținerea permisului și să îndeplinească cerințele privind deținerea sau utilizarea legală a acestuia.

Un autoturism poate fi folosit pentru deplasarea persoanei cu handicap, însă acest lucru nu înseamnă că un singur permis este suficient pentru ambele poduri. Pentru Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii trebuie depuse solicitări separate.

Astfel, persoanele interesate trebuie să depună o cerere pentru podul Fetești-Cernavodă și o altă cerere pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

O parte a procedurii poate fi realizată fără deplasarea inițială la un punct fizic. Cererea și documentele necesare pot fi transmise prin e-mail la adresa indicată de DRDP Constanța, respectiv permisepod@drdpct.ro.

Această posibilitate simplifică depunerea dosarului, în special pentru persoanele care locuiesc în alte județe și nu pot ajunge cu ușurință la punctele de lucru.

Totuși, procedura nu este complet digitalizată. După aprobarea solicitării, permisul de liberă trecere este emis în format fizic și trebuie ridicat de la locul indicat în cerere.

Această condiție poate fi ușor de îndeplinit de beneficiarii care locuiesc în Constanța sau în apropierea punctului de ridicare, însă poate deveni dificilă pentru persoanele aflate la sute de kilometri distanță.

Solicitanții trebuie să țină cont și de termenul prevăzut pentru transmiterea documentelor. Potrivit informațiilor comunicate de DRDP Constanța, documentația trebuie transmisă până în data de 20 a lunii.

Permisul aprobat are o valabilitate de 12 luni, începând cu data de 1 a lunii următoare. Prin urmare, simpla transmitere a cererii nu înseamnă că scutirea devine valabilă imediat. Documentele trebuie transmise în termen, solicitarea trebuie aprobată, permisul trebuie emis și ulterior ridicat în format fizic.

Persoanele care au obținut permisul de liberă trecere trebuie să respecte și regulile privind utilizarea acestuia. La podul Fetești–Cernavodă, trecerea se face numai pe benzile marginale cu operator, marcate CASH.

Permisul este asociat numărului de înmatriculare al autoturismului pentru care a fost solicitat. Beneficiarul trebuie, astfel, să utilizeze autoturismul și să respecte condițiile pentru care a fost emis documentul.

O confuzie importantă este legată de rovinieta gratuită acordată persoanelor cu dizabilități. Cele două facilități sunt diferite și presupun condiții distincte.

O persoană care beneficiază de rovinietă gratuită nu poate considera automat că este scutită și de plata tarifului pentru podurile Fetești–Cernavodă și Giurgeni–Vadu Oii.

Pentru traversarea gratuită a celor două poduri este obligatorie obținerea permisului de liberă trecere și parcurgerea procedurii specifice.

Diferența este importantă mai ales pentru persoanele care circulă pe distanțe lungi și care ar putea presupune că documentele obținute pentru o facilitate sunt valabile și pentru cealaltă.

Posibilitatea de a trimite documentele prin e-mail elimină necesitatea unei deplasări pentru depunerea cererii, însă nu rezolvă problema ridicării permisului.

Persoanele cu dizabilități nedeplasabile sau cele care locuiesc la distanțe mari de Constanța ori Fetești se pot confrunta cu dificultăți suplimentare. După aprobarea solicitării, permisul trebuie ridicat fizic de la punctul indicat.

Pentru un beneficiar aflat într-un alt județ, acest lucru poate presupune timp și costuri suplimentare. În cazul persoanelor cu dizabilități severe, deplasarea poate necesita, de asemenea, organizare suplimentară, transport adaptat sau sprijinul unui membru al familiei.

Problema este cu atât mai relevantă în situațiile în care persoana care beneficiază de facilitate nu se poate deplasa singură.

Una dintre soluțiile care ar simplifica procedura ar fi transmiterea permisului aprobat prin poștă sau curier. În acest mod, beneficiarul nu ar mai fi obligat să se deplaseze până la punctul de ridicare pentru a primi documentul fizic.

O altă variantă ar fi introducerea unui sistem electronic prin care dreptul de trecere să poată fi verificat direct în baza de date, folosind numărul de înmatriculare și datele beneficiarului.

O asemenea soluție ar elimina necesitatea ridicării documentului fizic și ar reduce dificultățile pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora.

Până la o eventuală schimbare a procedurii, însă, regulile existente rămân în vigoare: cererea și documentele pot fi transmise prin e-mail, dar permisul de liberă trecere trebuie ridicat fizic.

Persoanele care vor să beneficieze de scutirea de la plata tarifului de trecere trebuie să aibă un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat. Facilitatea este disponibilă atât adulților, cât și copiilor, indiferent de județul de domiciliu.

Scutirea este acordată pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană cu handicap, iar mașina trebuie să fie deținută sau utilizată legal în condițiile prevăzute.

Pentru cele două poduri sunt necesare cereri separate. Solicitarea pentru Fetești–Cernavodă nu acoperă automat și Giurgeni–Vadu Oii.

Cererea și documentele pot fi trimise prin e-mail la permisepod@drdpct.ro, însă permisul aprobat este emis în format fizic și trebuie ridicat de la punctul indicat.

Documentele trebuie transmise până la data de 20 a lunii, iar permisul este valabil 12 luni, începând cu data de 1 a lunii următoare.

În cazul podului Fetești–Cernavodă, trecerea trebuie efectuată pe benzile marginale cu operator, marcate CASH.

Facilitatea pentru traversarea celor două poduri nu trebuie confundată cu rovinieta gratuită, cele două drepturi fiind acordate prin proceduri distincte.