Capitala va avea, în premieră, un serviciu de taxi pentru persoanele cu dizabilități, după ce un proiect-pilot a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului București în ședința din 13 mai 2026. Inițiativa marchează un pas concret într-o discuție care durează de mai mulți ani, primele demersuri pentru un astfel de serviciu fiind menționate încă din 2015.

De-a lungul timpului, au existat și alte încercări de reglementare a transportului adaptat. În anul 2019, Consiliul General a avut pe ordinea de zi un proiect prin care toți operatorii de taxi ar fi trebuit să asigure cel puțin o mașină adaptată pentru transportul persoanelor cu handicap care folosesc fotoliu rulant, însă implementarea unei soluții unitare la nivelul orașului a rămas un obiectiv nefinalizat până acum.

Un serviciu de taxi adaptat persoanelor cu dizabilități presupune un tip de transport special conceput pentru a asigura accesibilitate și siguranță persoanelor cu dizabilități locomotorii, în special celor care utilizează scaune rulante.

Autovehiculele sunt echipate cu rampe, lifturi hidraulice sau sisteme speciale de ancorare, astfel încât utilizatorul poate urca și rămâne în scaunul rulant pe durata deplasării, fără a fi necesară transferarea acestuia pe un alt scaun.

Acest tip de servicii are rolul de a elimina barierele întâlnite în mod obișnuit în transportul urban și de a oferi persoanelor cu mobilitate redusă posibilitatea de a călători în condiții de confort și siguranță. În plus, în București există deja inițiative private, precum Ability Taxi, dar și organizații care oferă transport gratuit sau subvenționat către spitale, centre medicale ori în scop social.

Proiectul adoptat miercuri, 13 mai 2026, urmează să fie implementat în următoarele patru luni, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB). Potrivit hotărârii Consiliului General al Municipiului București, operatorii de taxi care vor să participe la program vor încheia un acord de asociere cu DGASMB, instituția având responsabilitatea de a instrui șoferii cu privire la procedurile corecte de asistare a persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Operatorii de taxi vor transmite către DGASMB informații referitoare la trasee, distanțe parcurse și durata curselor. Aceste date vor fi centralizate într-un raport care va fi prezentat Consiliului General, cu scopul de a fundamenta dezvoltarea unui serviciu permanent destinat persoanelor cu dizabilități.

Inițiativa este realizată în contextul în care legislația națională prevede obligativitatea existenței unui serviciu de taxi la cerere pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul a fost inițiat de consilierii generali USR Nicorel Nicorescu și Bogdan Sabo. Adoptarea proiectului transmite un semnal important privind necesitatea ca București să devină un oraș accesibil pentru toți locuitorii săi, fiind subliniat faptul că accesul la mobilitate și libertatea de mișcare reprezintă un drept fundamental.

Mobilitatea nu ar trebui privită ca un privilegiu, ci ca un drept al tuturor cetățenilor, inclusiv al persoanelor cu dizabilități locomotorii permanente sau temporare. În cadrul proiectului-pilot se testează un serviciu de transport adaptat în regim de taxi, la tarif obișnuit, cu scopul de a înțelege nevoile reale ale utilizatorilor și de a putea dezvolta ulterior un serviciu permanent și eficient la nivelul orașului.