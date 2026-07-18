Foști șefi ai Energy Holding, achitați definitiv în dosarul privind un presupus prejudiciu de aproape 60 de milioane de lei. CAB a respins apelul Parchetului

Curtea de Apel București a pus capăt definitiv dosarului în care doi foști conducători ai companiei Energy Holding au fost acuzați de delapidare în legătură cu transferul a aproape 60 de milioane de lei către UCM Reșița. Instanța a respins apelurile formulate de Parchet și de Transelectrica și a menținut hotărârea Tribunalului București, care dispusese achitarea inculpaților.

Cazul a fost trimis în judecată la începutul anului 2021, după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat finalizarea urmăririi penale.

Procurorii au acuzat doi foști reprezentanți ai unei societăți comerciale, administratorul și directorul economic, de delapidare în formă continuată. Potrivit anchetei, în perioada 19 august 2009 – 30 aprilie 2010, aceștia ar fi dispus șapte transferuri bancare în valoare totală de 59.480.839 de lei către UCM Reșița, fără contraprestație, prejudiciind astfel societatea pe care o administrau și creditorii acesteia.

În dosar s-au constituit părți civile Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Juridică, precum și alți creditori, persoane juridice și persoane fizice, potrivit JustNews.

Presa relata la acel moment că inculpații erau foști șefi ai Energy Holding SRL, companie înființată în anul 2000 de omul de afaceri elvețian Nicolae-Bogdan Buzăianu.

Procesul a început în martie 2021 la Tribunalul București, iar pe 14 februarie 2025 instanța a dispus achitarea celor doi inculpați.

Judecătorul a reținut că nu a fost dovedită, dincolo de orice îndoială rezonabilă, fictivitatea relațiilor comerciale dintre Energy Holding și UCM Reșița, pe care se întemeiau acuzațiile formulate de procurori.

Instanța a arătat că simplul fapt că un contract nu a mai putut fi identificat fizic, la aproximativ 11 ani de la încheierea acestuia, nu poate demonstra existența infracțiunii de delapidare. Mai mult, declarațiile martorilor au confirmat existența unor relații comerciale între cele două societăți.

Tribunalul a apreciat că, dacă tranzacțiile ar fi fost fictive, nu exista nicio explicație pentru care nu ar fi fost întocmit și un contract fictiv care să susțină aparența de legalitate.

În motivarea hotărârii, Tribunalul București a arătat că dosarul nu conține probe care să demonstreze că transferurile financiare au fost fictive sau că inculpații și-ar fi însușit banii.

Judecătorul a reținut că aceștia nu au acționat în interes personal și nu s-au comportat ca proprietari ai sumelor transferate, ci au îndeplinit atribuțiile care le reveneau în exercitarea funcțiilor deținute.

Instanța a mai arătat că presupusa lipsă a unei contraprestații din partea UCM Reșița nu poate conduce automat la concluzia existenței unui transfer nejustificat și, implicit, a infracțiunii de delapidare.

De asemenea, tribunalul a apreciat că plata facturilor nu putea fi efectuată fără aprobarea acționarilor, iar procurorii dispuseseră anterior clasarea acuzațiilor privind instigarea la delapidare.

Parchetul a contestat hotărârea de achitare, iar Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, parte civilă în dosar, a declarat la rândul său apel.

La 30 iunie 2026, Curtea de Apel București a respins ca nefondate ambele apeluri și a menținut în întregime sentința Tribunalului București.

Instanța a obligat Transelectrica la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar cheltuielile aferente apelului formulat de Ministerul Public au rămas în sarcina statului.

Prin această decizie, hotărârea de achitare a celor doi foști șefi ai Energy Holding a devenit definitivă.