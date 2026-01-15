Tot vineri, CCR urmează să se pronunțe și asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pensiilor magistraților, formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

La finalul anului trecut, avocata Silvia Uscov a solicitat Curții de Apel București suspendarea decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș și a hotărârii Senatului pentru numirea lui Mihai Busuioc ca judecători la CCR. Pronunțarea a fost amânată pentru vineri, 16 ianuarie. În același dosar a fost înregistrată și o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, care urmează să se pronunțe tot vineri în acest caz.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Olimpiea Creţeanu”, este soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată, joi, în Cameră de Consiliu.

Potrivit portalului instanțelor, decizia poate fi atacată cu recurs „odată cu fondul cauzei”, care îl vizează pe cei doi judecători CCR. Termenul pentru acest dosar este stabilit vineri, 16 ianuarie, la ora 9:00, cu o oră înainte de pronunțarea CCR privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pensiilor de serviciu, formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe 5 ianuarie, Curtea de Apel București a amânat pentru aceeași dată pronunțarea în cazul judecătorilor constituționali Mihai Busuioc și Dacian Dragoș, ale căror numiri sunt contestate de avocata Silvia Uscov. Contestația împotriva lui Dacian Dragoș susține că acesta nu ar îndeplini condiția de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învățământul superior.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a transmis luni, printr-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoș este angajat al instituției din 2002, de-a lungul anilor ocupând succesiv funcțiile de asistent, lector, conferențiar și profesor universitar.