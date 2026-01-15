Reforma pensiilor speciale se află din nou într-un moment de incertitudine, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a decis să transmită Curții Constituționale o expertiză detaliată referitoare la efectele modificărilor propuse pentru magistrați. Documentul a fost trimis joi, 15 ianuarie, potrivit unor surse oficiale citate de G4Media, și urmează să fie analizat de judecătorii constituționali.

Transmiterea expertizei are loc într-un moment sensibil, cu doar o zi înaintea unei ședințe programate a Curții Constituționale, în care urma să fie reluată analiza sesizărilor privind reforma pensiilor speciale. Potrivit acelorași surse, existența acestui document suplimentar poate schimba dinamica deliberărilor, judecătorii fiind puși în situația de a evalua date noi înainte de a lua o decizie.

Surse apropiate CCR au indicat că este posibil ca judecătorii să solicite un interval suplimentar de timp pentru a studia expertiza transmisă de Înalta Curte. O astfel de solicitare ar putea conduce la o nouă amânare a pronunțării, într-un dosar care deja a cunoscut întârzieri semnificative și care este urmărit atent atât de guvern, cât și de opinia publică.

Contextul în care ajunge această expertiză la CCR este marcat de un blocaj instituțional produs la finalul anului trecut. Patru judecători ai Curții Constituționale, nominalizați de PSD – Bogdan Licu, Cristian Deliorga, Gheorghe „Giani” Stan și Mihai Busuioc – nu au participat la ședințele din 28 și 29 decembrie 2025, ceea ce a împiedicat întrunirea cvorumului necesar adoptării unei decizii.

Absența acestora a dus la amânarea deliberărilor asupra reformei pensiilor speciale ale magistraților, un proiect considerat esențial de executiv. În lipsa cvorumului, Curtea Constituțională nu a putut intra pe fondul analizei, iar conducerea instituției a fost nevoită să stabilească o nouă dată pentru reluarea ședințelor.

Noua ședință a fost programată pentru vineri, 16 ianuarie, însă transmiterea expertizei de către Înalta Curte introduce un element suplimentar de incertitudine. Chiar dacă judecătorii se vor reuni, nu este exclus ca analiza documentului să fie invocată ca motiv pentru o nouă amânare a deciziei privind pensiile speciale.

În paralel cu acest blocaj, pe rolul instanțelor se află și alte demersuri care pot influența calendarul. Avocata AUR Silvia Uscov a depus la Curtea de Apel București cereri de suspendare și anulare a deciziilor de numire a lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc ca judecători ai Curții Constituționale. Procesele sunt încă în curs, iar eventualele hotărâri ar putea avea un impact direct asupra componenței CCR și asupra capacității acesteia de a lua decizii.

Pentru guvernul condus de Ilie Bolojan, reforma pensiilor speciale reprezintă un obiectiv major, atât din perspectiva sustenabilității financiare, cât și a corectării unor dezechilibre vechi din sistemul public. Executivul a prezentat această reformă ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri menite să aducă mai multă echitate între diferitele categorii de pensionari.

Planul guvernamental prevede modificări semnificative pentru magistrați, printre care creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, de la pragul actual de 48 de ani. De asemenea, proiectul stabilește limitarea cuantumului pensiei la cel mult 70% din venitul net realizat în perioada de activitate, o schimbare importantă față de formula actuală.

Ilie Bolojan a subliniat în mai multe rânduri că reforma pensiilor nu se va opri doar la sistemul judiciar. Potrivit premierului, măsurile vor viza și personalul din domeniul ordinii publice și al siguranței naționale, incluzând poliția, jandarmeria, armata și serviciile de informații. Aceste modificări ar putea afecta semnificativ structura veniturilor viitoare ale acestor categorii profesionale.