Tudor Păcuraru, colonel în rezervă al Serviciului Român de Informații, afirmă că discuțiile despre creșterea vârstei de pensionare în structurile de apărare trebuie privite realist, prin prisma cerințelor fizice ale funcțiilor operative.

El spune că nu există o soluție simplă în care oamenii să rămână automat mai mult timp în activitate, dacă nu mai pot face față standardelor.

În acest context, Păcuraru pune accent pe faptul că anumite roluri presupun efort constant și condiții solicitante, iar testele fizice devin un filtru inevitabil. Din perspectiva lui, chiar dacă legislația ar ridica vârsta, în practică mulți angajați ar ieși din sistem tocmai pentru că nu ar mai trece evaluările necesare.

„Sunt de acord, se poate mări vârsta de pensionare. În opinia mea, această mărire va fi numai pe hârtie din cauza faptului că ofițerii, efectiv, nu vor face față la testele fizice, din motiv de vârstă, și vor fi scoși la pensie. Asta e viața”, a subliniat colonelul în rezervă.

Într-un interviu acordat Evenimentul Zilei, Tudor Păcuraru susține că majorarea vârstei de pensionare riscă să rămână o măsură mai mult formală. El explică faptul că ofițerii ar putea fi menținuți teoretic în activitate, dar ar ajunge rapid să fie pensionați dacă nu mai îndeplinesc cerințele fizice impuse.

Tot el își exprimă scepticismul față de modul în care sunt construite unele politici publice, despre care spune că sunt concepute fără o consultare reală a celor care lucrează efectiv în teren.

În aceeași linie, Păcuraru aduce în discuție și idei pe care le consideră neobișnuite, folosite ca exemple pentru a sublinia că uneori deciziile sunt luate fără o înțelegere completă a realităților militare.

Un alt punct ridicat de Tudor Păcuraru este legat de diferențele din sistemul pensiilor militare. El afirmă că există situații în care militari pensionați mai devreme, cu mai mulți ani în urmă, ajung să aibă pensii mai mici decât alți colegi pensionați ulterior. În opinia lui, această realitate este rezultatul unor incoerențe legislative acumulate în timp.

„S-a ajuns în situația în care militari care s-au pensionat cu zece ani înaintea mea, și sunt mai în vârstă, au pensii mai mici decât mine”, spune Păcuraru.

Păcuraru leagă aceste inechități de motivația profesională și spune că imaginea finalului de carieră contează mult pentru cei care intră în sistem. El arată că, atunci când există percepția că regulile se schimbă imprevizibil sau că rezultatul poate fi nedrept, interesul pentru astfel de profesii poate scădea.

„Tinerii se gândesc: o să‑și bată joc de mine la pensie … mai bine nu mă angajez într-o profesie care se sfârșește printr-o asemenea umilință”, a precizat el.

Amintim că, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice.

El a spus că un buget „real și responsabil” nu poate fi construit în acest an fără reducerea cheltuielilor și a indicat că pachetul pe administrație ar urma să fie adoptat în ședința de Guvern din 14 ianuarie.

În același timp, oficialii apărării au transmis că nu există intenția de a reduce pensiile sau salariile militarilor în 2026, ci de a eficientiza sistemul și de a menține investițiile necesare. În discuție apare și nevoia de ajustare a sistemului de pensii pentru sustenabilitate pe termen lung, dar și ideea protejării profesiilor care implică riscuri reale în serviciul statului.