Federația Sănătatea din România își exprimă indignarea față de intențiile recente ale Guvernului privind reducerea cu 10% a veniturilor pentru personalul medical, administrativ și tehnic de suport.

În comunicat, organizația afirmă că această măsură ar fi o eroare de politică economică și o sancționare a celor care mențin funcțional sistemul în condiții dificile și cu riscuri pentru propria sănătate.

Sindicaliștii arată că, pe fondul unei crize de personal care s-ar adânci, angajații din sistem ar fi suprasolicitați și încărcați cu sarcini tot mai multe.

În același timp, federația menționează că a fost comunicată oficial rata inflației pentru anul 2025, iar aceasta ar fi erodat cu 9,7% puterea de cumpărare. În mesajul transmis, federația mai spune că anul a început deja cu diminuarea indemnizației de hrană pentru majoritatea salariaților din sănătate.

„Guvernanţii îşi fac un titlu de glorie în a anunţa tăieri de venituri de la bugetarii mulţi, graşi, şi ineficienţi şi cum, ei politicienii, lucrează pentru a propăşi providenţial deficitul bugetar creat, ghici de cine? Decidenţii politici aleg să „echilibreze” bugetul prin creşteri agresive de impozite, taxe şi tăieri salariale aplicate tocmai celor muncesc în linia întâi. Nu omitem să amintim că deja intrăm în noul an cu ciuntirea indemnizaţiei de hrană pentru majoritatea salariaţilor din sănătate”, mai spun sindicaliştii.

În comunicat sunt prezentate mai multe motive pentru care federația contestă ferm măsura. Un punct central este demotivarea continuă a corpului medical și a personalului auxiliar. Federația susține că scăderea veniturilor ar accelera plecarea medicilor și asistenților în străinătate și ar duce la pierderea unei resurse pe care o consideră esențială, anume oamenii care lucrează în sistem.

Un alt argument vizează personalul administrativ și tehnic de suport, descris ca având în multe cazuri venituri care abia depășesc salariul minim. Federația afirmă că o reducere de 10% ar împinge această categorie sub pragul sărăciei și ar încuraja plecarea din sistem, într-un context în care acești angajați sunt prezentați drept greu de înlocuit.

„O reducere de 10% a veniturilor înseamnă facturi neplătite şi familii afectate pentru mii de angajaţi care nu au greşit cu nimic. Vom folosi toate pârghiile legale, alături de toată mişcarea sindicală din sănătate, de la pichetări până la greva generală, pentru a bloca această decizie periculoasă şi absurdă”, spun reprezentanţii Federaţiei Sănătatea din România.

Federația mai susține că un personal subplătit și demotivat ar reprezenta un risc direct pentru calitatea îngrijirii pacienților. În același mesaj, organizația afirmă că reducerea cheltuielilor de personal nu ar fi o economie, ci ar submina siguranța națională.

Organizația sindicală transmite că nu acceptă ca angajații din sănătate să fie transformați în vinovați pentru problemele de gestionare a resurselor bugetare. În comunicat se afirmă că o reducere de 10% ar însemna facturi neplătite și familii afectate pentru mii de angajați.

Federația anunță că va folosi toate pârghiile legale, alături de mișcarea sindicală din sănătate, pentru a bloca decizia. Sunt menționate acțiuni de la pichetări până la greva generală, în cazul în care măsura va fi promovată.

Federația Sănătatea din România a formulat și solicitări pe care le prezintă drept imediate. Printre acestea se află anularea oricărei intenții de emitere a unui proiect de act normativ care ar diminua veniturile în sectorul sanitar. De asemenea, federația cere deschiderea unui dialog pentru indexarea salariilor cu rata inflației și recunoașterea importanței personalului medical, administrativ și tehnic de suport ca parte a echipei de îngrijire.

Pe acest subiect, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți, referitor la ipoteza unor disponibilizări în sistem, că ar fi „culmea” să existe concedieri în condițiile în care sunt spitale unde nu este personal suficient pentru acoperirea gărzilor. El a mai spus că s-au făcut economii care permit funcționarea fără tăieri, pe care le-a descris ca fiind decise de persoane care nu au lucrat direct în sistemul medical.