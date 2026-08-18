Bursa de la Londra rezistă scăderilor din Europa. FTSE 100 a încheiat marți în creștere cu 0,1%

Bursa de la Londra a încheiat ședința de marți ușor pe plus, susținută de companiile petroliere, în timp ce principalele piețe europene au scăzut. Prețul petrolului Brent a depășit din nou 90 de dolari pe baril, pe fondul incertitudinilor privind Strâmtoarea Ormuz și relațiile dintre SUA și Iran.

Indicele FTSE 100 a încheiat ședința de marți la 10.728,04 puncte, în creștere cu 0,1%. Evoluția a fost mai bună decât cea a altor piețe europene importante.

FTSE 250 a coborât cu 0,6%, până la 24.561,43 puncte, iar AIM All-Share a pierdut 0,8%, ajungând la 794,25 puncte.

La Paris, CAC 40 a scăzut cu 0,8%, iar indicele DAX 40 de la Frankfurt a înregistrat tot un declin de 0,8%.

Presiunea s-a resimțit și pe Wall Street. Dow Jones Industrial Average era în scădere cu 0,3%, S&P 500 pierdea 0,6%, iar Nasdaq Composite cobora cu 1,3%, transmite The Independent.

Unul dintre principalii factori care au influențat piețele a fost noua creștere a prețului petrolului. Brent cu livrare în octombrie era cotat marți după-amiază la 91,17 dolari pe baril, față de 89,07 dolari luni.

Creșterea a venit în condițiile în care perspectivele unei redeschideri rapide și complete a Strâmtorii Ormuz s-au diminuat.

Președintele american Donald Trump a transmis că nu sunt în desfășurare și nici programate negocieri între Statele Unite și Iran. Acesta a precizat și că blocada navală asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare.

Dan Coatsworth, director pentru piețe la AJ Bell, a explicat că scumpirea petrolului produce efecte diferite pentru investitorii britanici. Prețurile ridicate afectează companiile și consumatorii, dar avantajează marile grupuri petroliere din FTSE 100.

Acțiunile BP au urcat cu 2,7%, iar cele ale Shell au câștigat 1,8%. În FTSE 250, Harbour Energy a avansat cu 1,5%.

Perspectiva unor noi perturbări ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu readuce în atenția investitorilor riscurile inflaționiste și posibilitatea unor dobânzi mai ridicate.

Piața obligațiunilor a reprezentat o altă sursă de presiune. Randamentul titlurilor de stat americane cu maturitatea la 30 de ani a ajuns în timpul ședinței la 5,33%, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani.

În Marea Britanie, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 30 de ani a urcat la 5,85%, cel mai ridicat nivel din luna mai.

Creșterea randamentelor obligațiunilor pe termen lung nu reflectă numai așteptările privind inflația și dobânzile. Investitorii sunt preocupați și de nivelurile ridicate ale împrumuturilor guvernamentale și solicită o compensație mai mare pentru riscul asumării unor investiții pe perioade lungi.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe zece ani a urcat la 4,72%, de la 4,71% luni.

Investitorii de la Londra au analizat și noile date privind piața muncii, înaintea publicării miercuri a cifrelor referitoare la inflație.

Rata șomajului din Marea Britanie s-a menținut la 4,9% în cele trei luni până în iunie. Analiștii anticipau o scădere la 4,8%.

Salariile medii fără bonusuri au crescut cu 3,5% în ritm anual, ușor peste estimarea de 3,4%. Incluzând bonusurile, avansul a fost de 4,1%.

Numărul estimat al locurilor de muncă vacante a coborât la 707.000 în perioada mai-iulie, cu 6.000 mai puține decât în intervalul februarie-aprilie. Este cel mai redus nivel înregistrat după perioada pandemiei.

Economistul ING James Smith consideră că datele descriu o piață a muncii aflată într-un proces de răcire. Numărul posturilor disponibile continuă să scadă, iar datele salariale nu indică deocamdată o nouă accelerare a creșterilor.

Pe piața londoneză, una dintre cele mai puternice evoluții a fost înregistrată de Kainos. Acțiunile companiei au crescut cu 21% după ce aceasta și-a îmbunătățit estimările privind veniturile și rezultatele financiare.

Frasers a avansat cu 2,1% după ce și-a majorat participația la grupul german de modă Hugo Boss la aproape 48%.

În FTSE 100, printre cele mai mari creșteri s-au aflat Relx, Experian, BP, Burberry și AstraZeneca. La polul opus s-au situat Polar Capital Technology Trust, Halma, Babcock International Group, Weir și Lion Finance Group.

Aurul a coborât la 4.361,38 dolari pe uncie, de la 4.423,12 dolari în ședința precedentă.

Miercuri, atenția investitorilor se va îndrepta spre datele privind inflația din Marea Britanie, comerțul din zona euro și publicarea minutei celei mai recente ședințe a Rezervei Federale americane.