Bursa de la București revine miercuri pe creștere. Tranzacțiile au depășit 134 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în creștere ședința de tranzacționare de miercuri, majoritatea indicilor principali terminând ziua pe plus. Rulajul total a ajuns la 134,8 milioane de lei, echivalentul a 25,54 milioane de euro.

Indicele principal BET a avansat cu 0,86%, până la 31.093,91 puncte. Banca Transilvania a fost cea mai tranzacționată companie de pe Piața Reglementată, cu schimburi de peste 41 de milioane de lei.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a închis ședința cu un avans de 0,86%, la 31.093,91 puncte.

Evoluții pozitive au fost înregistrate și de majoritatea celorlalți indici importanți ai Bursei de Valori București.

BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,89%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a avansat cu 0,83%, în timp ce BET-FI a înregistrat cea mai mare creștere dintre indicii principali, de 0,95%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a terminat ședința cu un plus de 0,45%.

Indicele BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a crescut cu 0,41%.

Singura evoluție negativă dintre indicii menționați a fost consemnată de BET AeRO. Indicele companiilor reprezentative de pe piața AeRO a scăzut ușor, cu 0,04%.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au dominat tranzacțiile de miercuri. Titlurile băncii au generat schimburi în valoare de 41,01 milioane de lei, reprezentând aproape o treime din rulajul total al ședinței.

Pe poziția următoare s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 20 de milioane de lei.

Titlurile S.N.G.N. Romgaz au completat primele trei poziții, cu schimburi în valoare de 13,67 milioane de lei.

Cele trei companii au generat împreună tranzacții de aproape 75 de milioane de lei în ședința de miercuri.

Cele mai mari creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile Mecanica Ceahlău, Teraplast și Electromagnetica.

Mecanica Ceahlău a avut cea mai bună evoluție, cu o apreciere de 11,11%.

Acțiunile Teraplast au avansat cu 6,16%, iar titlurile Electromagnetica au încheiat ședința cu o creștere de 5,93%.

La polul opus, One United Properties a înregistrat cea mai mare scădere dintre companiile menționate, cu un declin de 6,10%.

Acțiunile Med Life au pierdut 3,85%, iar titlurile Christian ’76 Tour au scăzut cu 3,52%.