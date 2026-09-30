Dolarul se întărește exact când Europa are probleme. Euro ajunge la un nivel nemaivăzut din mai 2025

Dolarul american se apropie de cel mai ridicat nivel al anului față de euro și este pe cale să înregistreze cea mai puternică apreciere lunară din ultimele 14 luni. În același timp, moneda europeană a coborât la cel mai redus nivel din mai 2025, pe fondul diferențelor tot mai vizibile dintre perspectivele economice ale Statelor Unite și cele ale Europei.

Moneda americană a fost tranzacționată miercuri aproape de maximul atins în acest an în raport cu euro. Evoluția este susținută de ritmul economiei americane și de așteptările privind dobânzile din SUA, în timp ce moneda europeană este afectată de preocupările legate de energie și de nivelul datoriilor din Europa.

Marți, euro a coborât până la 1,1312 dolari, cel mai scăzut nivel înregistrat din mai 2025. În tranzacțiile asiatice de miercuri, moneda europeană se afla în apropierea nivelului de 1,1339 dolari. Euro a testat, totodată, nivelul de suport situat în jurul valorii de 178 de yeni.

În septembrie, dolarul a avansat cu aproape 2,5% față de euro, ceea ce îl plasează pe traiectoria celei de-a treia creșteri trimestriale consecutive. Evoluția reflectă atât dinamica economiei americane, cât și diferențele dintre așteptările privind politica monetară din SUA și cele privind economia europeană.

Evoluțiile de pe piețele valutare au fost influențate și de mișcările altor monede importante. Dolarul australian a coborât sub pragul de 70 de cenți pentru prima dată de la începutul lunii august, ajungând la un minim al ultimelor nouă săptămâni, de 0,6959 dolari, după publicarea unor date privind inflația care au fost mult sub estimările analiștilor.

„Economia SUA este în plină expansiune, Europa pierde cursa globală a inteligenței artificiale, iar aprovizionarea cu energie și politica franceză rămân preocupări majore pentru moneda euro”, a declarat Brent Donnelly, președintele diviziei de tranzacționare valutară de la firma de analiză Spectra Markets.

Presiunile asupra Europei sunt alimentate și de evoluția prețurilor la energie. La începutul lunii septembrie, prețurile de referință ale gazelor naturale de pe piața europeană au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022.

Franța se confruntă, de asemenea, cu presiuni pe piețele financiare, în condițiile nivelului ridicat al datoriei și al blocajului politic înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și cele ale titlurilor germane a trecut de 115 puncte de bază, atingând cel mai ridicat nivel din 2012.

Pe piața opțiunilor, o tendință considerată denaturată a prețurilor s-a redus semnificativ în ultimele ședințe. Evoluția indică faptul că traderii continuă să cumpere protecție împotriva unor eventuale scăderi suplimentare ale euro. Potrivit lui Donnelly, însă, o continuare a avansului dolarului ar putea depinde de apariția unor date economice solide din Statele Unite.

Dolarul a atins marți și cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni și jumătate față de francul elvețian, ajungând la 0,8358 franci. Moneda elvețiană a fost afectată, printre altele, de căutarea unor alternative cu randamente scăzute la yen, care să poată fi vândute pentru finanțarea unor tranzacții de tip carry în alte piețe.

Yenul a devenit mai puțin atractiv ca poziție short față de dolar după cumpărările de yeni efectuate între Statele Unite și Japonia în lunile iulie și august. Aceste evoluții au fost urmate de avertismente împotriva testării hotărârii autorităților, dar și de accelerarea ritmului majorărilor dobânzilor în Japonia.

În septembrie, dolarul a pierdut aproximativ 2% în raport cu yenul și aproape 3,8% în trimestrul al treilea. În tranzacțiile asiatice, moneda americană a coborât până la 156,38 yeni, cel mai redus nivel din aproape două săptămâni.

Investitorii urmăresc în continuare datele privind economia și inflația americană. Indicele PCE de bază, indicatorul preferat de Rezerva Federală pentru evaluarea inflației, urma să fie publicat miercuri seara. Atenția piețelor este însă concentrată în special asupra raportului privind locurile de muncă din SUA, programat pentru vineri.

Un raport solid privind piața muncii din Statele Unite ar putea consolida așteptările privind evoluția dobânzilor americane. O parte dintre aceste așteptări au fost însă temperate după declarațiile lui John Williams, președintele Rezervei Federale din New York, care a afirmat că „nu este nevoie de urgență” în creșterea ratelor.

Randamentele obligațiunilor americane pe doi ani au coborât cu aproximativ 3,5 puncte de bază după aceste declarații. În același timp, probabilitatea unei majorări a dobânzii la următoarea ședință, reflectată de contractele futures pe fondurile Fed, a scăzut la 50%, de la 71%.

Alte monede au înregistrat, de asemenea, evoluții negative față de dolar. Dolarul neozeelandez, care ajunsese marți la cel mai redus nivel din noiembrie anul trecut, a fost cotat la 0,5645 dolari.

Lira sterlină a coborât marți la un minim al ultimelor trei luni și s-a tranzacționat ulterior în apropierea nivelului de 1,3230 dolari. În același timp, yuanul se îndrepta spre a șaptea creștere trimestrială consecutivă față de dolar, în ultima ședință de tranzacționare înaintea sărbătorilor legale din China, programate între 1 și 7 octombrie.