Tarife de până la 2.000 de euro la un salon din București. Ce au găsit inspectorii ANAF

Un salon de servicii estetice din București a intrat în atenția inspectorilor fiscali după o analiză de risc, iar verificările au scos la iveală mai multe nereguli privind modul în care erau înregistrate veniturile, cheltuielile și taxa pe valoarea adăugată. Controlul a fost efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.

Înainte de verificări, inspectorii au analizat și informațiile disponibile public despre activitatea societății. Printre datele consultate s-au numărat și informațiile publicate pe rețelele de socializare de reprezentantul salonului, care promova servicii estetice cu tarife de până la 2.000 de euro.

Aceste informații au fost comparate cu datele fiscale aflate la dispoziția autorităților. Verificările au urmărit modul în care erau evidențiate în contabilitate veniturile obținute din serviciile prestate, cheltuielile societății și operațiunile privind TVA.

Una dintre neregulile constatate de inspectori a vizat depunerile de numerar efectuate în conturile societății. Sumele respective erau evidențiate contabil drept creditări ale firmei, însă controlul fiscal a stabilit că banii proveneau, de fapt, din încasările realizate pentru serviciile oferite clienților, potrivit celor relatate de Observator.

Potrivit constatărilor inspectorilor, aceste sume nu reprezentau împrumuturi acordate companiei de către asociați sau administratori. Modul de evidențiere a banilor a fost una dintre situațiile analizate de autoritățile fiscale în timpul verificării.

Inspectorii au identificat, de asemenea, cheltuieli efectuate în interes personal. Acestea nu aveau legătură cu activitatea economică a societății și nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislația fiscală pentru deducere.

O altă situație constatată de autorități a privit două autoturisme cumpărate în sistem de leasing. Valoarea totală a celor două mașini depășea 335.000 de euro.

Societatea înregistrase cheltuieli și dedusese TVA aferentă achiziției și utilizării autoturismelor, inclusiv pentru perioadele în care acestea erau folosite în scop personal, fără ca, potrivit constatărilor controlului, să fie îndeplinite condițiile fiscale necesare.

Verificarea efectuată de inspectorii antifraudă a mai evidențiat situații în care sumele primite pentru serviciile prestate nu au fost înregistrate la momentul corespunzător. Banii au fost menținuți în evidența contabilă sub forma unor avansuri.

În același timp, TVA aferentă acestor sume a fost colectată cu întârziere. Situația a fost inclusă în constatările rezultate în urma controlului fiscal efectuat la societatea care administra salonul de servicii estetice.

În urma verificărilor, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Suma a rezultat din neregulile identificate cu privire la înregistrarea veniturilor, cheltuielilor și TVA.

Ulterior, administratorul societății a achitat la bugetul de stat suma totală de 905.212 lei. Plata a inclus prejudiciul stabilit de autorități, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente.

Potrivit informațiilor rezultate în urma controlului, plata integrală a prejudiciului, a majorării și a accesoriilor fiscale a avut consecințe asupra procedurii prevăzute de legislația privind combaterea evaziunii fiscale.

Administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de articolul 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, după achitarea integrală a sumelor stabilite.

În aceste condiții, nu mai este necesară sesizarea organelor de urmărire penală. Situația a fost consemnată după finalizarea verificărilor fiscale efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală.