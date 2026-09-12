Ce se întâmplă cu plățile cash de peste 10.000 de euro. Data de la care se schimbă regulile

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru tranzacțiile efectuate în numerar, ca parte a măsurilor destinate combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Începând cu 10 iulie 2027, va fi aplicabil un plafon european de 10.000 de euro pentru anumite plăți comerciale realizate cash.

Noile prevederi sunt cuprinse în Regulamentul UE 2024/1624, care stabilește măsuri pentru creșterea transparenței operațiunilor financiare și reducerea utilizării numerarului în tranzacțiile comerciale de valoare ridicată. Regulamentul va deveni aplicabil la 10 iulie 2027, iar statele membre trebuie să își adapteze mecanismele și legislația pentru a respecta noile obligații.

Potrivit articolului 80 din Regulamentul (UE) 2024/1624, persoanele care vând bunuri sau furnizează servicii nu vor putea accepta sau efectua plăți în numerar care depășesc 10.000 de euro. Limita este valabilă și pentru echivalentul acestei sume în moneda națională sau într-o monedă străină.

Plafonul va fi luat în considerare și atunci când o sumă este împărțită în mai multe operațiuni care par să fie legate între ele. Prin urmare, fragmentarea unei tranzacții de valoare mare în mai multe plăți cash mai mici nu înlătură automat obligația de respectare a limitei stabilite de regulament.

Plafonul european de 10.000 de euro reprezintă limita stabilită la nivelul Uniunii Europene, însă fiecare stat membru poate menține sau introduce un prag național mai mic. Astfel, țările care au deja reguli mai stricte pentru plățile în numerar vor putea continua să le aplice după intrarea în vigoare a regulamentului.

Noua reglementare nu presupune, prin urmare, că toate statele membre vor avea aceeași limită efectivă pentru fiecare tranzacție cash. Pragul european stabilește un nivel comun, în timp ce legislațiile naționale pot prevedea restricții suplimentare.

Regula privind plafonul se aplică indiferent dacă plata este realizată printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par să aibă legătură între ele. Măsura vizează astfel situațiile în care o tranzacție de valoare ridicată ar putea fi împărțită artificial pentru a evita limita stabilită de legislația europeană.

Prin aceste prevederi, utilizarea numerarului pentru tranzacții comerciale de valoare mare va fi restrânsă, iar metodele de plată care permit identificarea și documentarea operațiunilor vor avea un rol mai important.

Noile reguli vizează în principal tranzacțiile comerciale realizate de firme, comercianți și profesioniști. Pentru operațiunile comerciale cu o valoare de 10.000 de euro sau mai mare, plata nu va mai putea fi efectuată în numerar, fiind necesară folosirea unei metode de plată care permite urmărirea tranzacției din punct de vedere financiar.

Regulamentul introduce, de asemenea, controale mai stricte pentru anumite tranzacții ocazionale în numerar cu valori cuprinse între 3.000 și 10.000 de euro. În aceste situații, pot exista cerințe privind verificarea identității și alte măsuri de control, în funcție de circumstanțele operațiunii.

Verificările urmăresc să faciliteze identificarea tranzacțiilor suspecte și urmărirea fluxurilor financiare asociate operațiunilor realizate cu numerar. Măsurile se înscriu în direcția creșterii transparenței și a capacității autorităților de a analiza tranzacțiile care pot prezenta riscuri.

Noile obligații nu transformă însă numerarul într-o metodă de plată interzisă în Uniunea Europeană. Restricțiile se referă la anumite tranzacții comerciale și la valorile prevăzute de regulament, în timp ce utilizarea banilor cash rămâne posibilă în limitele stabilite de legislația europeană și de regulile naționale aplicabile.

Plafonul european de 10.000 de euro nu reprezintă o interdicție generală privind folosirea numerarului. Vânzările private între persoane fizice sunt excluse de la această regulă, atunci când persoanele acționează în afara unui context profesional sau comercial.

Regulile nu se aplică în același mod tranzacțiilor private între persoane fizice, în condițiile în care acestea nu desfășoară operațiunea ca parte a unei activități profesionale sau comerciale. Distincția este relevantă pentru modul în care sunt aplicate noile obligații privind plățile cash.

Reglementările privind numerarul fac parte dintr-un pachet european mai amplu de măsuri pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Limitarea plăților cash de valoare ridicată urmărește reducerea operațiunilor care sunt mai dificil de urmărit și documentat.

În același timp, utilizarea metodelor de plată care lasă o evidență financiară permite o mai bună identificare și documentare a tranzacțiilor comerciale, potrivit noilor reguli europene care vor deveni aplicabile de la 10 iulie 2027.