O bancă importantă din România va fi preluată pentru 591 de milioane de euro. Ce se întâmplă cu actualii clienți

Raiffeisen Bank se pregătește să preia Garanti Bank România, iar tranzacția ar urma să fie finalizată în octombrie 2026. Integrarea celor două bănci va continua însă până în a doua jumătate a anului 2027. Achiziția, evaluată la 591 de milioane de euro, este analizată de Consiliul Concurenței și a fost transmisă Băncii Naționale a României pentru avizare. Fuziunea operațională este programată pentru august 2027.

Procesul de integrare a celor două bănci va începe în noiembrie, după închiderea achiziției, cu o serie de operațiuni financiare și administrative. În această etapă sunt prevăzute consolidarea rezultatelor financiare ale Garanti Bank România, începerea rebrandingului și fuziunea activităților de leasing.

Integrarea completă a subsidiarelor și fuziunea operațională sunt programate pentru august 2027.

Transferarea clienților și a arhivelor se va desfășura gradual, nu printr-o singură operațiune. Pentru respectarea calendarului stabilit au fost planificate deja mai multe etape pregătitoare.

Operațiunile care pot fi realizate înaintea integrării efective vor începe treptat și vor include transferul arhivelor, precum și deschiderea anticipată a conturilor și produselor pentru clienți. Acestea vor rămâne inactive până când va fi necesară utilizarea lor, cu respectarea legislației și a strategiei comerciale.

Procesul tehnic presupune ca aproximativ 90% din analiza diferențelor dintre sisteme și din maparea datelor să fie finalizate de echipa desemnată înainte de închiderea tranzacției.

Cele două instituții bancare și-au analizat sistemele și au început operațiunile de mapare. Raiffeisen a realizat aceste verificări în cadrul pregătirilor pentru achiziție, în timp ce Garanti a derulat în ultimii doi ani un program amplu de transformare.

PwC va concepe mecanismul destinat migrării datelor și va acorda asistență pentru dezvoltarea acestuia. Compania de consultanță va suplimenta resursele existente la nivel local și va contribui la îndeplinirea cerințelor tehnice începând din trimestrul al treilea al anului 2026.

Etapa de testare va cuprinde și o reîmprospătare a mediului de lucru. Această operațiune ar putea fi realizată în mai puțin de o săptămână.

Garanti deține deja date anonimizate care vor fi puse la dispoziție înainte de finalizarea etapei. Instituția dispune și de două medii destinate testelor.

Deschiderea relațiilor cu actualii clienți Garanti și configurarea produselor acestora în infrastructura Raiffeisen sunt programate să înceapă la debutul primului trimestru din 2027.

Operațiunile vor trebui să respecte cerințele legale și condițiile logistice aplicabile. De exemplu, notificările referitoare la eventualele modificări ale prețurilor produselor trebuie transmise clienților cu cel puțin 40 de zile înainte.

Integrarea va presupune simultan mai multe operațiuni desfășurate la nivel național. Printre acestea se numără înlocuirea terminalelor POS, transmiterea notificărilor și expedierea noilor carduri.

Vânzarea anumitor produse prin Garanti va fi oprită pe măsură ce acestea vor fi transferate în infrastructura Raiffeisen. Persoanele interesate de produsele respective vor putea fi direcționate către Raiffeisen, în timp ce prin Garanti va mai fi permisă doar activitatea de mentenanță. Aceasta va cuprinde actualizările periodice efectuate înaintea tranziției, în funcție de informațiile transferate inițial în sistemele Raiffeisen.

Pregătirile tehnice ar urma să fie finalizate până în primul trimestru din 2027, perioadă în care vor continua dezvoltarea și testarea pentru aproximativ 90% dintre segmentele de produse și date.

Trimestrul al doilea din 2027 va fi rezervat simulărilor generale care trebuie efectuate înaintea integrării finale.

Angajații Garanti vor participa la toate etapele procesului de migrare. Personalul va fi implicat în rebranding, realizarea raportărilor consolidate, maparea informațiilor, testarea diferențelor și derularea simulărilor generale.

Echipele Garanti vor contribui și la transferul efectiv al datelor, precum și la rezolvarea problemelor de infrastructură asociate conectivității și vitezei de migrare a informațiilor între cele două sisteme.

Raiffeisen a semnat acordul pentru achiziționarea Garanti Bank România în martie 2026.

Preluarea Garanti Bank poate modifica ierarhia băncilor din România, deoarece grupul austriac ar putea urca pe locul al patrulea sau chiar pe poziția a treia, dacă va depăși UniCredit.

Pachetul care urmează să fie cumpărat include Garanti Bank S.A., Garanti BBVA Leasing, marcă utilizată de Motoractive IFN S.A., și Garanti BBVA Fleet Management, marcă sub care funcționează Motoractive Multiservices S.R.L.

Integrarea acestor companii va completa oferta Raiffeisen cu produse de leasing financiar pentru vehicule, echipamente și proprietăți imobiliare. Portofoliul va mai include operațiuni de tip „sale and lease-back”, servicii de administrare a flotelor și credite de consum.

Valoarea achiziției este de 591 de milioane de euro. Prețul poate fi modificat în funcție de ajustările prevăzute în termenii tranzacției.

Raiffeisen intenționează ca entitățile preluate să fie fuzionate, în cele din urmă, cu operațiunile pe care grupul le desfășoară deja în România.

Până la finalizarea integrării, Raiffeisen și Garanti vor continua să funcționeze separat. Condițiile contractuale în vigoare nu vor fi modificate în această perioadă.

Clienții Garanti BBVA România nu trebuie să întreprindă nicio acțiune în actuala etapă a tranzacției. Contractele existente și produsele și serviciile utilizate de aceștia își păstrează forma actuală până la încheierea preluării.

Achiziția va consolida poziția Raiffeisen pe piața bancară din România. Garanti Bank S.A. avea active totale de aproximativ 4 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025 și o cotă de piață de circa 2%.

Potrivit calculelor Raiffeisen Bank S.A., instituția ar urma să devină a treia mare bancă din România după valoarea totală a activelor, odată cu finalizarea achiziției.