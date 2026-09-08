Eficiența energetică primește prea puțină atenție în România. AHK cere experți și scheme de sprijin

Sebastian Metz, reprezentant al Camerei de Comerț Româno-Germane, a atras atenția marți, 8 septembrie, asupra interesului redus acordat eficienței energetice în România. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de specialitate organizate de AHK România. Metz a susținut că majorarea facturilor la energie impune intensificarea campaniilor de informare și pregătirea unui număr mai mare de specialiști.

Eficiența energetică nu beneficiază de suficientă atenție în România, iar aplicarea măsurilor necesare este îngreunată de numărul insuficient de specialiști și companii cu pregătire tehnică, a explicat Sebastian Metz.

„Trebuie să creștem conștientizarea cu privire la eficiența energetică, deoarece eficiența energetică este, din punctul meu de vedere, încă un subiect pe care, poate, nu se pune atât de mult accent, despre care nu se vorbește atât de mult aici, în România. Acum vedem cu toții o oarecare creștere a facturilor la energie. Desigur, conștientizarea, dar și campaniile de diseminare a cunoștințelor despre măsurile de eficiență energetică, sunt ceva pe care putem, poate, să le intensificăm în România. Putem discuta cu toții despre cum ar trebui să creștem eficiența energetică în stocul de clădiri existent, dar fără disponibilitatea – din punct de vedere al cantității și al calității – experților, obiectivul nu va fi atins. Așadar, trebuie cu adevărat să ne concentrăm pe crearea disponibilității de experți, de companii, de experți tehnici în România, pentru a putea desfășura aceste activități, deoarece acestea nu sunt deloc simple”, a spus Metz.

Reprezentantul AHK România consideră că dezvoltarea acestui sector presupune măsuri adoptate atât de mediul economic, cât și de factorii politici, inclusiv prin introducerea unor scheme de sprijin care să contribuie la formarea expertizei tehnice.

„Majoritatea activităților pe ceea ce înseamnă eficiență energetică sunt foarte tehnice, iar pentru a aplica aceste soluții tehnice trebuie să creăm o bază la toate acestea. Aceasta este ceva de care trebuie, de asemenea, să avem grijă poate un pic mai mult aici, din partea sectorului economic, dar și din partea sectorului politic, poate prin intermediul unor scheme de sprijin pe care le putem facilita, pentru a crea această expertiză de care avem nevoie, pentru a crea, de fapt, baza eficienței energetice”, a punctat Sebastian Metz.

Camera de Comerț Româno-Germană a organizat marți o conferință dedicată eficienței energetice, la care au fost invitați să participe decidenți și specialiști din sector. Evenimentul a urmărit analizarea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice și dezvoltarea expertizei tehnice disponibile în România.