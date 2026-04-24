ELCEN a demarat procedura de achiziție pentru contractul de tip EPC (inginerie, achiziții și execuție) în cadrul proiectului „Implementarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență utilizând motoare termice în CTE Progresu”.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a capacităților de producere a energiei termice și electrice din București, într-un context în care infrastructura existentă este învechită și necesită soluții moderne, flexibile și eficiente.

Reprezentanții companiei subliniază că acest proiect nu reprezintă doar o investiție tehnică, ci o intervenție esențială într-un sistem energetic care trebuie adaptat la noile cerințe de consum și la standardele europene de eficiență și mediu.

Noua unitate va avea o capacitate instalată de 74,2 MWe pentru producția de energie electrică și 72,8 MWt pentru energie termică, urmând să utilizeze o tehnologie modernă bazată pe motoare termice.

Această tehnologie permite o flexibilitate ridicată în exploatare, ceea ce înseamnă că centrala va putea răspunde rapid la variațiile de consum din sistem, un aspect esențial în contextul actual al pieței energetice.

Centrala va funcționa pe gaze naturale, dar va fi pregătită și pentru utilizarea hidrogenului în amestec, pe măsură ce tehnologia și infrastructura vor permite acest lucru. În același timp, proiectul este conceput pentru a asigura emisii reduse și un consum optimizat de combustibil, contribuind la atingerea obiectivelor de mediu.

Potrivit datelor prezentate de companie, eficiența globală a noii centrale va depăși 85%, un nivel considerat ridicat în sectorul energetic.

Această performanță se traduce printr-o utilizare mai eficientă a resurselor și, implicit, prin costuri mai mici pe termen lung pentru operarea sistemului. În același timp, introducerea unor capacități moderne și flexibile va contribui la echilibrarea rețelei și la reducerea riscurilor de disfuncționalități.

Un alt obiectiv important al proiectului este creșterea siguranței în furnizarea energiei termice pentru populație, în special în sezonul rece, când cererea este ridicată. Astfel, investiția ar putea avea un impact direct asupra continuității furnizării apei calde și căldurii pentru bucureșteni.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare, contractul fiind semnat în noiembrie 2024.

În paralel, ELCEN are în derulare contractul pentru servicii de tip Owner’s Engineer, semnat în octombrie 2025, precum și procedurile pentru atragerea de finanțare rambursabilă necesară completării bugetului.

Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 825 milioane lei, sumă care include atât fonduri europene, cât și resurse proprii și finanțări atrase.

Procedura de achiziție este organizată sub forma unui dialog competitiv, iar contractul va fi unul de tip „la cheie”, ceea ce înseamnă că firma câștigătoare va gestiona integral proiectul, de la proiectare până la execuție.

Valoarea estimată a contractului depășește 504 milioane lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru 8 iunie 2026.

Conform calendarului estimat, noua centrală ar urma să fie pusă în funcțiune în septembrie 2029.

Proiectul de la CTE Progresu nu este unul izolat, ci face parte dintr-un program mai larg de modernizare a sistemului energetic din București. Alte investiții similare sunt derulate la CET București Sud și CET Grozăvești, în încercarea de a înlocui treptat capacitățile vechi și ineficiente.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc crearea unui sistem energetic mai robust, mai eficient și mai adaptat la cerințele viitoare, inclusiv integrarea unor surse alternative de energie și reducerea impactului asupra mediului.

În acest context, lansarea licitației pentru centrala de la CTE Progresu este văzută ca un pas concret în direcția modernizării infrastructurii energetice și a creșterii securității energetice pentru Capitală și pentru întregul sistem național.