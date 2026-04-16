Potrivit lui Ilie Bolojan, companiile de stat au acumulat pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei în ultimii ani, fonduri care ar fi putut fi direcționate către investiții relevante pentru populație.

În funcție de rolul și statutul lor, unele companii — în special cele din infrastructura critică — nu pot fi închise, dar vor fi modernizate, eficientizate și administrate pe baza unor decizii fundamentate prin audituri independente. Alte societăți ar putea fi comasate sau chiar închise.

În paralel, autoritățile lucrează la identificarea unor companii care ar putea fi listate la bursă.

”Avem o imagine mai clară asupra companiilor de stat şi un plan de lucru structurat pentru perioada următoare. România are peste 1.500 de companii în care statul este acţionar, iar multe dintre ele funcţionează ineficient şi generează pierderi semnificative pentru bugetul public. În total, vorbim de aproximativ 14 miliarde de lei pierderi în ultimii ani, bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români”, a scris, joi seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat din nou că reforma a debutat printr-un proiect-pilot care vizează 22 de companii din sectoarele energie, transporturi și industrie, care, într-un singur an, au acumulat datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei și pierderi ce depășesc 1 miliard de lei.

”Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie. Această reformă porneşte de la principiul că statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil. Asta înseamnă să ştie clar ce deţine, de ce deţine şi ce face mai departe cu fiecare companie. Problema este acumulată în ani de zile. Pe baza acestei analize, am stabilit câteva direcţii de acţiune”, a precizat premierul.

Acesta a anunțat că societățile din infrastructura critică, precum ELCEN, Oil Terminal sau CFR SA, vor beneficia de sprijin prin investiții și o administrare mai eficientă, având în vedere rolul lor esențial în funcționarea economiei.

”În acelaşi timp, pentru companii cu rol strategic, precum Avioane Craiova sau Romaero, deciziile vor fi luate coordonat între instituţiile implicate, pe baza unor analize şi audituri independente, astfel încât să fie clar cum poate fi valorificat mai bine potenţialul lor industrial. Acolo unde este nevoie de modernizare, avem în vedere alinierea la modele europene, cum este cazul Companiei pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), care va fi reorganizată pentru a deveni o structură mai competitivă şi mai apropiată de standardele operatorilor similari din Europa”, explică premierul.

Acesta a anunțat, totodată, că firmele cu dificultăți — marcate de pierderi și subvenții în creștere, precum CFR Călători, Metrorex sau TAROM — vor intra într-un proces de redresare operațională, care va include măsuri de eficientizare și apel la expertiză internațională.

”Nu mai putem să prelungim situaţii care produc pierderi an de an. Unde există suprapuneri şi ineficienţă, vom face fuziuni şi integrări. De exemplu, în cazul unor companii precum Telecomunicaţii CFR sau Tipografica Filaret, scopul este reducerea costurilor şi creşterea eficienţei. Iar acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat şi ordonat. Cazuri precum CFR Marfă sau Petrotrans arată de ce această reformă nu mai poate fi amânată”, a mai afirmat premierul.

Ilie Bolojan a declarat că nu mai pot fi acceptate situațiile în care companii aflate de ani de zile în dificultate sau în faliment continuă să consume resurse din bani publici.

”Petrotrans este o companie aflată în faliment din 2007, care nici astăzi nu este lichidată complet, dar care a continuat să genereze costuri pentru stat, inclusiv plăţi anuale pentru active care există doar pe hârtie”, a precizat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României a anunțat că, în paralel, este elaborată o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni, în funcție de profilul fiecărei societăți.

”Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral”, explică premierul, precizând că printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile. ”Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a mai afirmat Bolojan, explicând că este doar primul pas.

În următoarele 30 de zile va fi demarat un nou val de evaluări, realizat pe baza unor criterii care vizează importanța strategică și situația financiară a companiilor.

”România nu îşi mai permite risipa şi blocajele de până acum. Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie şi în bugetul public, în beneficiul României şi al oamenilor”, afirmă Bolojan.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi, într-o conferință de presă, că în România există peste 1.500 de companii de stat, multe dintre acestea înregistrând pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei, subliniind că este necesar să se pună capăt risipei și să fie luate măsuri în interesul României, nu al unor grupuri privilegiate.

Aceasta a precizat că, pentru prima dată, a fost realizat un bilanț structurat, pe baza unor criterii unitare, al unui portofoliu pilot format din 22 de companii de stat. Acestea au acumulat datorii bugetare de circa 4,2 miliarde de lei și pierderi nete agregate de aproximativ 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat.