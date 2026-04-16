PSD a reacționat ferm față de inițiativele guvernamentale privind vânzarea unor participații din companiile de stat, subliniind că nu a existat o consultare prealabilă în cadrul Coaliției. Social-democrații consideră că abordarea actuală contravine intereselor strategice ale României și ignoră contextul economic și geopolitic actual.

Într-un comunicat oficial transmis public, partidul critică dur inițiativa venită din partea Executivului și atrage atenția asupra implicațiilor majore ale unei astfel de decizii.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan şi de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al ţării. Iniţierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor!”, a transmis PSD.

Reprezentanții formațiunii susțin că lipsa unei dezbateri în interiorul Coaliției reprezintă o încălcare a mecanismelor de decizie politică asumate anterior.

„Nu a existat nicio discuţie în Coaliţie pe acest subiect, iar reprezentanţii PSD din Guvern s-au opus explicit iniţiativei prim-ministrului şi viceprim-ministrului”, arată PSD.

În același context, social-democrații atrag atenția că vânzarea companiilor profitabile, în plină criză energetică și financiară, poate avea efecte grave asupra stabilității statului.

„Scoatera la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică şi financiară, reprezintă un atentat la siguranţa naţională a statului român”, mai transmite partidul.

PSD contestă și argumentele invocate de Guvern privind obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, considerând că acestea sunt interpretate eronat. Social-democrații susțin că nu există o cerință explicită care să oblige România să vândă active strategice în actualul context.

În comunicarea oficială, partidul respinge ideea că PNRR ar impune vânzarea unor companii cheie din economie.

„Nu există vreo obligaţie a României de a vinde, în plină criză energetică şi financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanţa sau Compania de Aeroporturi Bucureşti”, subliniază PSD.

De asemenea, social-democrații aduc clarificări în ceea ce privește cazul Hidroelectrica, indicat ca precedent în discuțiile publice.

„Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu”, menționează PSD.

În opinia partidului, în contextul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, autoritățile ar fi trebuit să renegocieze anumite jaloane din PNRR, nu să accelereze procesul de listare sau vânzare.

„Premierul, vicepremierul şi ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic naţional”, subliniază PSD.

În paralel, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o imagine diferită asupra situației companiilor de stat, invocând necesitatea reformei.

Oficialul a arătat că România are peste 1.500 de companii de stat, multe dintre acestea acumulând pierderi semnificative. Ea a precizat că un portofoliu pilot de 22 de companii a înregistrat datorii istorice de aproximativ 4,2 miliarde de lei și pierderi nete de peste 1,12 miliarde de lei într-un singur an.

„Avem un număr de 1.502 companii de stat. Este un număr foarte mare, 230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autorităţile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei”, a afirmat Oana Gheorghiu.

PSD admite necesitatea restructurării anumitor companii, însă respinge categoric ideea vânzării acestora, mai ales în cazul entităților profitabile și strategice pentru economia națională.