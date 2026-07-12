Dan Andronic, despre vânzarea pachetului de acțiuni: Sprânceana lui Bolojan și miza Hidroelectrica

Jurnalistul Dan Andronic a publicat un comentariu despre situația Hidroelectrica, companie de stat listată la Bursa de Valori București, în care afirmă că „Hoția are picioare scurte, dar sprânceana lui Bolojan rezistă! Sper că nu mult…”.

În textul său, Dan Andronic pornește de la evoluția financiară a Hidroelectrica și susține că valoarea companiei reprezintă miza principală a disputelor politice și economice din jurul acesteia. „Miza adevărată a puterii nu se vede la televizor, ci în cifrele reci de pe bursă”, a scris jurnalistul, referindu-se la importanța indicatorilor financiari ai companiei.

El afirmă că Hidroelectrica a ajuns „perla coroanei economiei românești”, menționând capitalizarea bursieră a companiei, pe care o descrie ca fiind de aproape 20 de miliarde de euro. Potrivit lui Andronic, această valoare ar explica interesul crescut manifestat în jurul companiei și al eventualelor operațiuni cu acțiuni.

„Miza adevărată a puterii nu se vede la televizor, ci în cifrele reci de pe bursă. Iar când o companie de stat poate ajunge la o capitalizare colosală de peste 100 de miliarde de lei, băieții deștepți din politică și din așa-zisa societate civilă încep să saliveze. Este cazul Hidroelectrica, care a devenit oficial perla coroanei economiei românești, o adevărată mașinărie de făcut bani”, a scris Dan Andronic.

Jurnalistul face referire la posibilitatea unei Oferte Publice Secundare (SPO), prin care statul român ar putea vinde un procent suplimentar din participația deținută la Hidroelectrica. În articolul său, acesta menționează că ar fi fost vorba despre un pachet cuprins între 10% și 15% din acțiuni.

„Abia acum, privind această cifră uriașă, putem înțelege cu adevărat graba suspectă a unor personaje tip Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan care pozau în salvatori ai patriei. Ceea ce spuneam în aprilie 2026 se dovedește a fi extrem de adevărat! Mai țineți minte, cum ne explica proaspăta mlădiță a lui Brătianu că TREBUIE să vindem acțiuni la Hidroelectrica? Doreau să salveze Hidroelectrica, deși nu avea nevoie… Despre ce vorbim, de fapt? De unde atâta grabă pentru o companie care producea miliarde de euro pentru statul român?”, punctează jurnalistul.

Dan Andronic susține că disputa privind Hidroelectrica ar avea ca miză intenția statului român de a vinde un pachet suplimentar de acțiuni, estimat la 10%-15% din participația deținută la companie, printr-o Ofertă Publică Secundară (SPO).

„Miza reală din spatele acestui conflict de culise constă în intenția de a lansa o Ofertă Publică Secundară (SPO) prin care statul român să scoată la vânzare un pachet suplimentar de până la 10% sau 15% din acțiunile deținute la Hidroelectrica”, a mai transmis Dan Andronic.

El estimează că, raportat la valoarea de piață a companiei, un astfel de pachet ar putea reprezenta o sumă de ordinul miliardelor de euro. Jurnalistul susține că discuția nu ar fi vizat doar listarea unor acțiuni pe bursă, ci și modul în care acestea ar fi putut fi transferate către investitori.

Andronic a criticat graba despre care afirmă că ar fi existat în legătură cu această operațiune și a pus sub semnul întrebării momentul ales pentru o eventuală vânzare, având în vedere performanța financiară a companiei.

„La o capitalizare de piață care a pulverizat pragul de 100 de miliarde de lei, acest procent minoritar echivala cu o sumă uriașă, evaluată între 10 și 15 miliarde de lei, aproximativ 2-3 miliarde de euro. Date cu discount, că d-aia era justificată graba. Atenție, nu era o scoatere a acțiunilor pe Bursă, ci vânzare directă către un „prieten”, mai scrie Andronic.

În analiza sa, jurnalistul menționează numele lui Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu, despre care afirmă că susțineau argumentul potrivit căruia o asemenea operațiune ar putea aduce fonduri suplimentare la bugetul de stat și ar limita influența politică asupra conducerii companiei.

„În timp ce tabăra formată din Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu susținea că un astfel de pas ar aduce lichidități masive la bugetul de stat pentru investiții critice și ar bloca definitiv controlul politic asupra managementului, eu cred că interpretarea corectă a grabei era o tentativă de a ceda „perla coroanei” energetice și dividendele sale sigure către fonduri private mari, exact în momentul în care compania se află la apogeul valorii sale pe bursă”.

El a făcut referire la ceea ce numește „Complexul Înaltei Porți”, concept prin care descrie o posibilă influență externă asupra unor decizii economice strategice. În text, Andronic afirmă că ar fi existat interes pentru plasarea unor pachete de acțiuni către cumpărători selectați.

„I-am spus Complexul Înaltei Porți. Planul din spatele ușilor închise era, așa cum am tot spus atunci, plasarea acestor pachete de acțiuni către anumiți cumpărători selectați cu mare atenție. Noi acționari aleși pe sprânceană. Mai exact, pe sprânceana lui Bolojan, cel care dirija din umbră aceste mișcări strategice pe ideea îmbogățirii altora”, mai arată jurnalistul.

În partea finală a articolului său, Dan Andronic susține că ar dori clarificări privind eventualii investitori interesați de acțiunile Hidroelectrica și despre criteriile de selecție a acestora.

„Astăzi aș vrea să știu care erau fondurile sau entitățile din spatele acestei liste scurte? Mi-ar plăcea să-mi spuneți ce interese ascunse o legau pe Oana Gheorghiu de această rețetă de succes financiar pe spatele activelor statului? ”, a scris jurnalistul, solicitând informații despre posibilele entități implicate.

Dan Andronic descrie această situație drept o tentativă de transfer al valorii unei companii strategice către interese private, afirmând că miza financiară ar fi una foarte ridicată. „Am asistat la o încercare de Hold-Up financiar de proporții epice, mascată sub umbrela «eficientizării». Doar că, de data asta, miza are 11 cifre. Zece sunt zerouri…”, a concluzionat jurnalistul Dan Andronic în articolul publicat pe site-ul Evenimentul Zilei.