Meseriile care au ajuns să fie plătite cu sute de mii de dolari. Ce caută acum familiile foarte bogate

Bucătarii privați, majordomii și administratorii de proprietăți se află printre angajații casnici care pot ajunge la venituri de sute de mii de dolari anual, pe fondul creșterii cererii pentru servicii destinate persoanelor foarte bogate.

Un nou raport al Morgan & Mallet International arată că familiile cu averi ridicate angajează tot mai mult personal specializat pentru a-și gestiona locuințele, proprietățile multiple și activitățile zilnice.

Bucătarii privați pot câștiga până la 300.000 de dolari pe an, în timp ce veniturile majordomilor pot ajunge la 180.000 de dolari. Cererea pentru asistenți personali, bone, menajere, șoferi și administratori de proprietăți a atins niveluri record, pe măsură ce persoanele bogate cumpără mai multe locuințe în diferite regiuni și gestionează familii cu nevoi tot mai diverse.

Raportul Morgan & Mallet International indică o concurență tot mai mare pentru personal calificat, ceea ce a dus la majorarea salariilor și la o schimbare mai frecventă a locurilor de muncă în acest sector.

„Mulți clienți sunt surprinși de creșterea costurilor serviciilor casnice”, se arată în raport. „Realitatea este că asigurarea unui personal calificat, cu experiență dovedită, a devenit din ce în ce mai dificilă, ceea ce a dus salariile celor mai buni candidați la niveluri record la nivel global”.

Administratorii de locuințe au înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri salariale din domeniul personalului casnic, pe fondul extinderii portofoliilor imobiliare deținute de persoanele înstărite și al numărului redus de candidați cu experiență. Laurine Mallet, co-fondatoare a Morgan & Mallet, a precizat că această categorie de angajați este tot mai greu de recrutat.

Piața bucătarilor privați este una dintre cele mai atractive zone ale acestui domeniu. În Statele Unite, aceștia pot obține venituri cuprinse între 100.000 și 300.000 de dolari anual, potrivit raportului. Familiile extrem de bogate caută tot mai des bucătari cu experiență în restaurante de top, inclusiv bucătari cu stele Michelin, pentru a pregăti mesele la domiciliu.

Potrivit raportului, această tendință permite familiilor să beneficieze de servicii culinare de nivel înalt fără să meargă la restaurante aglomerate sau să atragă atenția publicului. Bucătarii cunoscuți primesc cele mai mari prime, iar cei specializați în alimentație adaptată unor cerințe medicale sau dietetice, precum preparatele pentru persoanele cu boală celiacă, pot solicita venituri mai mari.

Și bonele cu pregătire specializată sunt foarte căutate. Cele care vorbesc trei limbi străine sau au experiență în îngrijirea copiilor cu nevoi speciale se află printre candidații preferați. Bonele itinerante, care însoțesc familiile în deplasări internaționale, sunt considerate rare, unele dintre acestea ajungând la venituri de până la 163.000 de dolari în Emiratele Arabe Unite.

În Statele Unite, postul cel mai solicitat de angajatori este cel de asistent personal. Asistenții executivi și asistenții personali pot câștiga până la 250.000 de dolari pe an, conform datelor prezentate de Morgan & Mallet.

Raportul arată că, pe lângă experiență și competențe administrative, angajatorii pun un accent tot mai mare pe confidențialitate, discreție și abilități tehnice. În Los Angeles, 77% dintre asistenții personali angajați au avut nevoie de acorduri de confidențialitate, iar restricțiile privind activitatea pe rețelele sociale au devenit o practică obișnuită pentru numeroase poziții din domeniul personalului casnic.

Spre deosebire de trecut, când angajații casnici rămâneau adesea alături de aceeași familie timp de zeci de ani, perioada medie petrecută la un angajator este acum de aproximativ trei ani, potrivit raportului.

Schimbarea este asociată cu faptul că persoanele foarte bogate se deplasează mai frecvent între locuințe și dețin reședințe în mai multe țări. În acest context, angajatorii caută adesea personal cu experiență internațională și cu posibilitatea de a călători între diferite jurisdicții.

Administratorii de proprietăți calificați sunt tot mai dificil de găsit, deoarece responsabilitățile lor au devenit mai complexe. Aceștia pot fi nevoiți să gestioneze mai multe locuințe situate în țări diferite, fiecare cu propriile reguli și cerințe administrative.

În Statele Unite, administratorii de gospodării pot câștiga între 150.000 și 250.000 de dolari, potrivit raportului. Rolul lor presupune coordonarea personalului, gestionarea operațiunilor zilnice și supravegherea activităților legate de proprietăți.

Majordomii au trecut, de asemenea, printr-o transformare a responsabilităților. Dacă în trecut erau asociați cu imaginea unui servitor formal care servea mesele și purta ținute elegante, astăzi aceștia gestionează echipe, sisteme tehnologice, securitate și aspecte logistice în mai multe locuințe. Salariile pentru această poziție pot ajunge până la 180.000 de dolari anual.

„Clienții își doresc servicii eficiente, cu mai puțină formalitate”, se arată în raport. „Discreția, confidențialitatea și onestitatea sunt cele mai importante calități. Adaptabilitatea, flexibilitatea și abilitățile interpersonale solide contează, de asemenea.”