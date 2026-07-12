Avertisment IGSU: Apa pare liniștită. Pericolul nu se vede întotdeauna. Ce riscuri ascunse pot transforma o baie aparent sigură într-o tragedie

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, duminică dimineață, un nou mesaj de prevenire pentru persoanele care aleg să își petreacă timpul în apropierea apelor. Pompierii atrag atenția că riscurile nu sunt întotdeauna vizibile, iar condițiile aparent sigure pot ascunde pericole care pot duce la situații grave.

Mai exact, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra riscurilor care pot apărea în timpul activităților desfășurate în apropierea apelor și recomandă populației să respecte regulile de prevenire a accidentelor. Reprezentanții instituției subliniază că zonele de scăldat pot deveni periculoase atunci când sunt ignorate condițiile din teren sau regulile de siguranță.

„Apa pare liniștită. Pericolul nu se vede întotdeauna. O zi petrecută lângă apă poate fi relaxantă, însă câteva clipe de neatenție pot transforma distracția într-o situație de urgență. Curentul, adâncimea apei, diferențele de temperatură sau obstacolele ascunse pot pune în pericol chiar și persoanele care știu să înoate.

Așadar, pentru o zi în siguranță:

scăldați-vă doar în locurile special amenajate și supravegheate;

nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia;

nu intrați în apă după ce ați consumat alcool;

nu săriți în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunoașteți;

nu vă aventurați departe de mal și nu vă supraestimați capacitatea de a înota;

dacă observați o persoană în pericol, sunați imediat la 112 și evitați să vă expuneți propria viață”.

În perioada sezonului cald, numărul persoanelor care aleg să își petreacă timpul liber în apropierea lacurilor, râurilor sau altor zone de scăldat crește. Pentru reducerea riscurilor, autoritățile recomandă alegerea spațiilor amenajate și respectarea indicațiilor privind siguranța în apă.

Pericolele pot apărea rapid, chiar și în situațiile în care apa pare calmă, iar lipsa supravegherii sau asumarea unor riscuri inutile pot favoriza producerea unor accidente. Respectarea regulilor de bază este importantă atât pentru protejarea propriei persoane, cât și pentru evitarea punerii în pericol a celor care intervin pentru salvare.

O atenție deosebită este recomandată în cazul copiilor, care nu trebuie lăsați fără supraveghere în apropierea apei. De asemenea, consumul de alcool înainte de intrarea în apă poate afecta capacitatea de reacție și evaluarea corectă a riscurilor.

„Vă reamintim că, în această vară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară, la nivel național, campania de informare și prevenire „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, pentru conștientizarea riscurilor de înec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei”, se arată în comunicatul emis de IGSU.