Avertizări ANM de vreme severă. Furtuni, vijelii și grindină în aproape toată țara până vineri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineața. Meteorologii anunță vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să respecte măsurile de siguranță.

Potrivit ANM, în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, este în vigoare un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

În aceste zone sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de vânt de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h. De asemenea, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, dar și posibil mari, cu diametrul cuprins între 2 și 5 centimetri.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 50-60 litri pe metru pătrat.

Totodată, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică valabil în perioada 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00.

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h și izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt posibile descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici și, pe alocuri, medii dimensiuni, cu diametrul între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 litri pe metru pătrat.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala izolat și în restul teritoriului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că avertizările privind instabilitatea atmosferică accentuată rămân în vigoare până joi, la ora 10:00, conform prognozelor emise de ANM.

Autoritățile avertizează că sunt posibile furtuni, intensificări ale vântului, ploi torențiale și inundații locale, în special în zonele unde se pot produce acumulări rapide de apă.

IGSU recomandă populației să amâne deplasările care nu sunt absolut necesare și să evite parcarea autovehiculelor în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

În timpul fenomenelor meteo severe, oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în interiorul clădirilor și să țină ferestrele închise.

Pentru conducătorii auto, IGSU recomandă oprirea în locuri sigure atunci când vizibilitatea este redusă sau există pericolul prăbușirii arborilor și evitarea zonelor aflate în apropierea liniilor electrice.

Totodată, autoritățile atrag atenția că străzile inundate nu trebuie traversate, deoarece adâncimea apei poate fi dificil de apreciat, iar curenții pot reprezenta un pericol.

IGSU le recomandă cetățenilor să urmărească permanent informările oficiale și actualizările publicate pe platforma fiipregatit.ro, în aplicația DSU și pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.