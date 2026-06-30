Furtună violentă în București. Grindina și vijeliile fac ravagii în aceste momente, iar imaginile au inundat rețelele de socializare

O furtună puternică a lovit Bucureștiul marți seară, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod galben pentru Capitală. Ploaia torențială, grindina și rafalele de vânt au produs deja primele efecte în mai multe zone ale orașului. În paralel, ANM a emis avertizări Cod portocaliu de vijelii pentru localități din șapte județe, în timp ce mare parte din țară rămâne sub avertizări de caniculă și temperaturi extreme.

Furtuna care s-a abătut asupra Capitalei marți seară a fost însoțită de grindină, vijelie, ploi torențiale și descărcări electrice, iar efectele au fost semnalate rapid din mai multe cartiere ale orașului.

La ora redactării acestui articol, în București se înregistrează ploi cu grindină, iar din zona Calea Victoriei au fost raportați copaci rupți, scaune și umbrele răsturnate de rafalele puternice de vânt. Fenomenele meteo au afectat circulația și activitatea teraselor aflate în aer liber.

În zona Universității, ploaia torențială și rafalele puternice de vânt i-au luat prin surprindere pe trecători. Imaginile surprinse la fața locului arată că numeroase persoane s-au refugiat în sediile unor bănci și în alte spații comerciale pentru a se adăposti până la trecerea furtunii.

Pe măsură ce furtuna s-a intensificat, au început să fie semnalate tot mai multe relatări din diferite zone ale Capitalei. Cei aflați în teren au descris episoade de grindină, ploi torențiale, vijelii, fulgere și tunete, precum și efectele produse de vremea severă.

În același timp, rețelele de socializare, în special Facebook, s-au umplut de imagini și relatări publicate de locuitorii Capitalei. Utilizatorii au distribuit fotografii și înregistrări realizate în timpul furtunii.

Pe fondul intensificării fenomenelor meteo, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert către populație. Avertizarea, valabilă în intervalul 20:15–21:15, îi informează pe cetățeni despre riscul de averse torențiale cu acumulări de 20–35 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului de 70–80 km/h și grindină cu dimensiuni de 1–3 centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis inițial o atenționare nowcasting Cod galben pentru București, valabilă marți seară până la ora 20:30.

Potrivit meteorologilor, în Capitală sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h, vijelie, averse torențiale care vor cumula 15–25 l/mp, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 centimetri.

Avertizarea este valabilă până la ora 20:30.

Pe lângă avertizarea emisă pentru București, meteorologii au transmis și o atenționare nowcasting Cod portocaliu pentru localități din județele Ialomița, Prahova, Buzău, Călărași, Ilfov, Arad și Timiș.

În aceste zone sunt prognozate vijelii cu rafale de 70–90 km/h, averse torențiale ce pot acumula 20–30 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, de 1–3 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice.

În același timp, ANM menține în vigoare și avertizările privind valul de căldură care afectează mare parte din țară.

Pentru Dobrogea este în vigoare un Cod portocaliu de caniculă până la 1 iulie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va menține intens, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, temperaturile maxime vor ajunge la 30–31 de grade pe litoral și în Delta Dunării, respectiv la 37–38 de grade în partea continentală a regiunii. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 22 și 25 de grade.

Tot până la 1 iulie, ora 10:00, este în vigoare un Cod roșu pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 17 și 24 de grade.

Meteorologii avertizează că, pe fondul acestor temperaturi extreme, instabilitatea atmosferică se poate manifesta local prin averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.

De asemenea, până marți, la ora 23:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, de 1–4 centimetri. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30–40 l/mp.

Totodată, între orele 14:00 și 20:00, județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local zona montană, s-au aflat sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Aici au fost prognozate vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină de 2–4 centimetri și averse torențiale care pot depăși local 50 l/mp în doar câteva ore.