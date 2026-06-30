Sector 6 | Nou drum sub Autostrada A1 între Bulevardul Iuliu Maniu și Strada Preciziei

Primăria Sectorului 6 a finalizat studiul de fezabilitate pentru construirea unui drum nou care va conecta direct Bulevardul Iuliu Maniu cu Strada Preciziei, pe sub Autostrada A1. Această investiție vizează crearea unei alternative de trafic în una dintre cele mai aglomerate zone din vestul Bucureștiului.

Drumul propus va avea o lungime de 1,7 kilometri și va include două benzi de circulație, trotuare pentru pietoni și un sistem modern de canalizare pluvială. De asemenea, va fi dotat cu iluminat public cu tehnologie LED și un sistem inteligent de telegestiune, precum și instalații moderne de semaforizare pentru creșterea siguranței rutiere.

După aprobarea studiului de fezabilitate, documentația urmează să fie supusă votului Consiliului Local Sector 6, înainte de demararea procesului de proiectare și execuție. Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 40,9 milioane de lei, sumă ce acoperă exproprierile, proiectarea și lucrările necesare.

Autoritățile locale precizează că noua legătură va reduce timpii de deplasare și va facilita accesul către zona Preciziei, oferind o rută alternativă pentru traficul intens din vestul Capitalei.

Tot în Sectorul 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană a început lucrări de reparații pe Bulevardul Timișoara, între intersecția cu Valea Cascadelor și CET Vest. Proiectul implică reabilitarea a aproximativ 10.400 mp de carosabil și 1.500 mp de trotuare.

Lucrările includ îndepărtarea straturilor deteriorate, consolidarea fundației drumului, refacerea trotuarelor, înlocuirea bordurilor și așternerea unui nou covor asfaltic. De asemenea, vor fi ajustate gurile de scurgere și capacele de canalizare, iar la final vor fi refăcute marcajele și semnalizarea rutieră. Termenul estimat pentru finalizarea reparațiilor este de maxim două luni, în funcție de condițiile meteo și ritmul de execuție.