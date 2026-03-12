Ciprian Ciucu anunță proiecte comune cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, pentru trafic, urbanism și regenerare urbană
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, în cadrul unei serii de discuții pe care le poartă în această perioadă cu primarii de sector.
Edilul a explicat, pe pagina sa de Facebook, că scopul acestor întâlniri este armonizarea viziunilor de dezvoltare și stabilirea proiectelor comune care pot fi realizate în colaborare între Primăria Capitalei și administrațiile de sector.
Potrivit primarului general, discuția cu edilul Sectorului 3 a vizat în principal proiecte de infrastructură rutieră și urbană, domeniu în care administrația locală din sector este concentrată în mod special.
Ciprian Ciucu a precizat că ideea principală a acestor întâlniri este compatibilizarea planurilor celor două administrații, astfel încât proiectele asupra cărora există acord să fie puse în aplicare rapid, iar cele asupra cărora există diferențe de viziune să fie discutate până la găsirea unei soluții comune.
Pasaje rutiere și lărgiri de bulevarde pentru fluidizarea traficului
În urma discuțiilor, cele două administrații au ajuns la mai multe puncte de acord privind proiecte care ar urma să contribuie la reducerea blocajelor din trafic.
Unul dintre acestea vizează realizarea unui pasaj denivelat în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu. Proiectul ar urma să fie realizat de Primăria Sectorului 3, după finalizarea Planului Urbanistic Zonal inițiat de Primăria Capitalei pentru inelul median din estul Bucureștiului, iar obiectivul este decongestionarea traficului pe această arteră importantă.
Un alt proiect discutat este realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care ar urma să reducă blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu Calea Vitan, Calea Dudești și strada Baba Novac.
Primarul general a precizat că proiectul a fost analizat în detaliu, fiind evaluate atât punctele forte, cât și eventualele probleme. În urma analizei, avantajele au fost considerate predominante.
Totuși, Ciprian Ciucu a explicat că lucrările nu vor începe până când Primăria Capitalei nu va finaliza intervențiile la rețeaua de termoficare din zonă. Până atunci, autoritățile locale au decis să înceapă elaborarea studiilor urbanistice necesare.
Tot în zona infrastructurii rutiere, Primăria Sectorului 3 ar urma să realizeze lărgirea Căii Dudești la două benzi pe sens între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista. Proiectul are ca scop reducerea blocajelor din intersecția cu Mihai Bravu și scurtarea timpului de staționare a tramvaielor în trafic.
În paralel, Primăria Capitalei a început deja lucrările la linia de tramvai din zonă, fiind emis ordinul de începere a execuției.
Proiecte urbane și regenerarea Splaiului Independenței
Pe lângă proiectele rutiere, discuțiile au inclus și investiții în infrastructură pietonală și dezvoltare urbană. Sectorul 3 ar urma să realizeze un pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor care vin de la metrou să ajungă direct la stațiile de autobuz și la Hala Laminor. Lucrările vor fi coordonate cu intervențiile Primăriei Capitalei, care reabilitează linia de tramvai din intersecție.
Un alt proiect discutat este realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan de zona de locuințe aflată pe partea opusă a bulevardului.
În plan urbanistic, cele două administrații au analizat și proiectul de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Theodor Pallady și strada Lunca Cetății, inițiat de Sectorul 3.
De asemenea, a fost discutat și proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, care urmărește valorificarea zonei de promenadă de pe malul râului Dâmbovița. Primarul general a precizat că Sectorul 3 se va alătura acestui proiect inițiat de Primăria Capitalei, iar edilul sectorului a fost rugat să proiecteze intervențiile ținând cont de viziunea deja stabilită.
Postarea integrală a lui Ciprian Ciucu, după întâlnirea de astăzi cu Robert Negoiță
„În seria de întâlniri de lucru pe care le țin în acestă perioadă, astăzi m-am întlnit cu Robert Negoita primarul Sectorului 3. Ideea este să ne compatibilizăm viziunile și să stabilim ce facem mai departe, acolo unde suntem compatibil pentru ca lucrurile să se miște. Unde nu suntem compatibili, le punem deoparte și le discutăm până ne armonizăm.
Primarul Sectorului 3 este axat în principal pe proiecte care țin de infrastructura rutieră.
(1) Suntem de acord, că odată ce vom finaliza PUZ-ul inițiat de PMB pentru inelul median din estul Bucureștiului, Sectorul 3 să își asume realizarea unui pasaj denivelat în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu, pasaj realizat cu scopul decongestionării traficului pe inelul median;
(2) Sectorul 3 ține mult la realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudești și strada Baba Novac. Am întors proiectul pe toate fețele, i-am căutat punctele tari și dar și pe cele slabe, iar cele tari mi se par predominante. Aici nu vor începe lucrările până ce PMB nu va finaliza lucrările la rețeaua de termoficare, dar am decis să facem studiile urbanistice necesare.
(3) Sectorul 3 își asumă lărgirea căii Dudești la două benzi pe sens, între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista – prin acest proiect se reduc blocajele din intersecția cu șoseaua Mihai Bravu și se scurtează semnificativ timpul de staționare a tramvaiului în trafic. Aici noi, PMB execuăm deja linia de tramvai. Am dat deja ordinul de începere.
(4) PMB își asumă proiectul de lărgire a inelului median între șoseaua Giurgiului și bulevardul Basarabia, astfel încât să introducem și linie de tramvai;
(5) Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor ce vin cu metroul să ajungă direct în stația de autobuz și la Hala Laminor. PMB reabilitează linia de tramvai din intersecție, astfel că cele două instituții vor coordona lucrările;
(6) Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum;
(7) A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady și strada Lunca Cetății, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilități dimensionate corect și zone stabilite clar PENTRU ȘCOLI și PARC și alte funcțiuni publice.
( 8 ) Am discutat și despre proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, pentru punerea în valoare a zonei de promenadă de lângă râul Dâmbovița – și Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB. L-am rugat pe Robert Negoiță să proiecteze proiectul ținând cont deja de viziunea noastră și să includă temele de proiectare și elementele pe care deja le-am discutat cu Teodor Frolu.
E drept, multă infrastructură rutieră, dar mare pare din ea deja face parte și din viziunea PMB care a pregătit un PUZ pentru inelul median. Sunt proiecte utile, important este să găsim soluții și nu să ne blocăm unii pe alții, doar așa de flori de măr.
Hai să le facem”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.