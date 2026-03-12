Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire de lucru cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, în cadrul unei serii de discuții pe care le poartă în această perioadă cu primarii de sector.

Edilul a explicat, pe pagina sa de Facebook, că scopul acestor întâlniri este armonizarea viziunilor de dezvoltare și stabilirea proiectelor comune care pot fi realizate în colaborare între Primăria Capitalei și administrațiile de sector.

Potrivit primarului general, discuția cu edilul Sectorului 3 a vizat în principal proiecte de infrastructură rutieră și urbană, domeniu în care administrația locală din sector este concentrată în mod special.

Ciprian Ciucu a precizat că ideea principală a acestor întâlniri este compatibilizarea planurilor celor două administrații, astfel încât proiectele asupra cărora există acord să fie puse în aplicare rapid, iar cele asupra cărora există diferențe de viziune să fie discutate până la găsirea unei soluții comune.

În urma discuțiilor, cele două administrații au ajuns la mai multe puncte de acord privind proiecte care ar urma să contribuie la reducerea blocajelor din trafic.

Unul dintre acestea vizează realizarea unui pasaj denivelat în intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu. Proiectul ar urma să fie realizat de Primăria Sectorului 3, după finalizarea Planului Urbanistic Zonal inițiat de Primăria Capitalei pentru inelul median din estul Bucureștiului, iar obiectivul este decongestionarea traficului pe această arteră importantă.

Un alt proiect discutat este realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care ar urma să reducă blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu Calea Vitan, Calea Dudești și strada Baba Novac.

Primarul general a precizat că proiectul a fost analizat în detaliu, fiind evaluate atât punctele forte, cât și eventualele probleme. În urma analizei, avantajele au fost considerate predominante.

Totuși, Ciprian Ciucu a explicat că lucrările nu vor începe până când Primăria Capitalei nu va finaliza intervențiile la rețeaua de termoficare din zonă. Până atunci, autoritățile locale au decis să înceapă elaborarea studiilor urbanistice necesare.

Tot în zona infrastructurii rutiere, Primăria Sectorului 3 ar urma să realizeze lărgirea Căii Dudești la două benzi pe sens între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista. Proiectul are ca scop reducerea blocajelor din intersecția cu Mihai Bravu și scurtarea timpului de staționare a tramvaielor în trafic.

În paralel, Primăria Capitalei a început deja lucrările la linia de tramvai din zonă, fiind emis ordinul de începere a execuției.

Pe lângă proiectele rutiere, discuțiile au inclus și investiții în infrastructură pietonală și dezvoltare urbană. Sectorul 3 ar urma să realizeze un pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor care vin de la metrou să ajungă direct la stațiile de autobuz și la Hala Laminor. Lucrările vor fi coordonate cu intervențiile Primăriei Capitalei, care reabilitează linia de tramvai din intersecție.

Un alt proiect discutat este realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan de zona de locuințe aflată pe partea opusă a bulevardului.

În plan urbanistic, cele două administrații au analizat și proiectul de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Theodor Pallady și strada Lunca Cetății, inițiat de Sectorul 3.

De asemenea, a fost discutat și proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, care urmărește valorificarea zonei de promenadă de pe malul râului Dâmbovița. Primarul general a precizat că Sectorul 3 se va alătura acestui proiect inițiat de Primăria Capitalei, iar edilul sectorului a fost rugat să proiecteze intervențiile ținând cont de viziunea deja stabilită.