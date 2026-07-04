Vești bune pentru șoferi. Primăria anunță că vor sta mai puțin în trafic: Pregătim una dintre cele mai importante legături rutiere

Vești bune pentru șoferi. Primăria Sectorului 6 a anunțat pregătirea uneia dintre cele mai importante legături rutiere din vestul Capitalei, un proiect care urmărește să ofere o alternativă pentru una dintre cele mai aglomerate zone din București.

Noua conexiune rutieră va crea o legătură directă între Bulevardul Iuliu Maniu și Strada Preciziei, prin subtraversarea Autostrada A1, potrivit informațiilor publicate de Facebook de Primăria Sectorului 6.

„𝐃𝐚𝐜𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐢 𝐢̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜 𝐩𝐞 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐮, 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐳𝐚̆. 𝐏𝐫𝐞𝐠𝐚̆𝐭𝐢𝐦 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚̆𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐫𝐮𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢. Nouă conexiune rutieră va crea o legătură directă între Bd. Iuliu Maniu și Str. Preciziei, prin subtraversarea Autostrăzii A1, oferind o alternativă pentru una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat că studiul de fezabilitate pentru noul drum a fost finalizat și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, pentru ca proiectul să poată intra în etapele următoare de implementare.

„𝐀𝐦 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐅𝐞𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐝𝐫𝐮𝐦 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐁𝐝. 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫. 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞𝐢, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚̆𝐳𝐢𝐢 𝐀𝟏. 𝐈̂𝐥 𝐯𝐨𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥, 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̂𝐭 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐞𝐢”, a transmis Paul Moldovan, primarul Sectorului 6.

Potrivit proiectului, noua infrastructură rutieră va include:

un drum nou cu o lungime de aproximativ 1,7 kilometri;

o legătură directă între Bulevardul Iuliu Maniu și Strada Preciziei;

subtraversarea Autostrăzii A1;

două benzi de circulație;

trotuare pentru pietoni;

o nouă rețea de canalizare pluvială;

un sistem de iluminat public LED dotat cu telegestiune inteligentă;

emaforizare modernă și măsuri destinate creșterii siguranței rutiere.

Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 40,9 milioane de lei. Suma include costurile pentru exproprieri, proiectare și execuția tuturor lucrărilor necesare realizării noii conexiuni rutiere.

Autoritățile locale susțin că principalul obiectiv al investiției este reducerea timpului petrecut în trafic, îmbunătățirea accesului către zona Preciziei și crearea unei alternative reale pentru șoferii care tranzitează zilnic vestul Bucureștiului.

„Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 40,9 milioane de lei, sumă care include exproprierile, proiectarea și execuția tuturor lucrărilor necesare pentru realizarea acestei noi legături rutiere. 𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐮𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐫: 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐭̦𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐩 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭 𝐢̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜, 𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝𝐚̆ 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚̆ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬̦𝐨𝐟𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐭𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐳𝐢𝐥𝐧𝐢𝐜 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢”, a conchis Primăria Sectorului 6.

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